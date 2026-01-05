Маск озвучил, сколько ракет сможет выпускать его новый завод Маск заявил, что SpaceX планирует производить до 10 тыс. ракет в год

Глава компании SpaceX Илон Маск обнародовал амбициозные планы по наращиванию производства космических кораблей. В социальной сети Х он заявил, что будущий сборочный комплекс Gigabay сможет выпускать до 10 тыс. ракет Starship в год.

Маск прокомментировал публикацию пользователя, который предположил, что SpaceX начнет производить ракеты с такой же легкостью, как самолеты. Предприниматель подтвердил эту идею, указав, что в крупном объеме производство может достичь десятков тысяч единиц в год.

Да, в крупном объеме. Возможно, до 10 тыс. ракет в год, — написал Маск в ответ.

Изначально предполагалось, что строящийся комплекс Gigabay в городе Старбейс в Техасе позволит выпускать до тысячи ракет ежегодно. Заявление Маска увеличивает эту цифру на порядок.

Старбейс — это создаваемая с 2010-х годов инфраструктура для запуска сверхтяжелой ракеты Starship. Она должна стать ключевым элементом в планах по колонизации Марса и масштабированию спутниковой группировки Starlink.

