Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 00:49

Маск озвучил, сколько ракет сможет выпускать его новый завод

Маск заявил, что SpaceX планирует производить до 10 тыс. ракет в год

Илон Маск Илон Маск Фото: Francis Chung/Pool/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Глава компании SpaceX Илон Маск обнародовал амбициозные планы по наращиванию производства космических кораблей. В социальной сети Х он заявил, что будущий сборочный комплекс Gigabay сможет выпускать до 10 тыс. ракет Starship в год.

Маск прокомментировал публикацию пользователя, который предположил, что SpaceX начнет производить ракеты с такой же легкостью, как самолеты. Предприниматель подтвердил эту идею, указав, что в крупном объеме производство может достичь десятков тысяч единиц в год.

Да, в крупном объеме. Возможно, до 10 тыс. ракет в год, — написал Маск в ответ.

Изначально предполагалось, что строящийся комплекс Gigabay в городе Старбейс в Техасе позволит выпускать до тысячи ракет ежегодно. Заявление Маска увеличивает эту цифру на порядок.

Старбейс — это создаваемая с 2010-х годов инфраструктура для запуска сверхтяжелой ракеты Starship. Она должна стать ключевым элементом в планах по колонизации Марса и масштабированию спутниковой группировки Starlink.

Ранее Маск заявил, что импланты компании Neuralink смогут полностью восстанавливать двигательные функции у людей с ограниченными возможностями. Он выразил уверенность в том, что его технология позволит добиться полной реабилитации пациентов.

Илон Маск
SpaceX
ракеты
производство
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптики спрогнозировали погоду в Москве на начало недели
Летевший из Египта самолет аварийно сел в Шереметьево
Как не заболеть диабетом: врач дала ценные советы и разрушила главный миф
Пожар в промзоне локализовали после атаки БПЛА под Липецком
Заявления Трамп о триумфе США связали с возвращением к Дикому Западу
Воздушная тревога гремит на территории Украины
Евросоюз предупредили о близости к «краю пропасти»
КНДР сообщила официальную информацию об ударах 4 января
Кандидат на пост тренера «Спартака» покинул кипрский клуб
Блогер умерла после увеличения ягодиц в Москве: уголовное дело, подробности
Раненый российский солдат справился с несколькими бойцами ВСУ
Маск озвучил, сколько ракет сможет выпускать его новый завод
Названа точная дата суда в США над президентом Венесуэлы
«Нет никакого права»: Трампу резко ответили на слова о Гренландии
Покупательница квартиры Долиной не знает о ее планах на проданное жилье
Расчет калорий для похудения: полное руководство
Приметы 5 января — Федулов день: ветер, пряники и защита скотины
Силы ПВО за три часа сбили 41 украинский беспилотник
Лидерство России и Китая: прогнозы Жириновского, Ванги, Глобы на 2026 год
Чешский вице-премьер оправдал действия США в Венесуэле
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь
Общество

Куриные растрепки с сыром делаю вместо котлет: удобно выкладывать ложкой прямо на сковороду, а вкус — огонь

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января
Россия

Офицеры в плену и Зеленский против Трампа: новости СВО на вечер 3 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.