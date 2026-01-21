Юрист предупредил об ответственности за рекламу наркошопов в пабликах Юрист Бертовский: за рекламу наркошопов в пабликах грозят штрафы

Владельцам пабликов грозит административная ответственность, в том числе штрафы и приостановление деятельности, за рекламу наркошопов, заявил «Постньюс» юрист по кибербезопасности Лев Бертовский. При этом важно учитывать, осознанно ли человек размещал запрещенную информацию.

Если человек действительно не знал, что стал частью преступной схемы, а умысел не доказан, попытка привлечь его к ответственности — это объективное вменение. А если будет доказано, что администратор канала осознанно размещал запрещенную информацию и понимал ее содержание, его можно привлечь к ответственности по статье 6.13 КоАП РФ (пропаганда наркотиков), — предупредил Бертовский.

Он подчеркнул, что, если в паблике отсутствует прямая реклама запрещенных веществ, это может считаться недостаточным поводом для применения ограничительных мер. В подобных ситуациях суд часто встает на сторону администраторов, если подтверждается их добросовестность и отсутствие злого умысла при публикации рекламы.

Ранее в Санкт-Петербурге суд назначил блогеру Арсену Маркаряну штраф в размере 15 тыс. рублей за пропаганду наркотических веществ. Поводом для привлечения к административной ответственности стало размещенное им в соцсети видео.