Россиянам дали советы, как выгоднее сдать квартиру в аренду Эксперт по недвижимости Оболенская: перед сдачей квартиры лучше сделать ремонт

Перед сдачей квартиры в аренду рекомендуется при необходимости сделать минимальный косметический ремонт, заявила ОТР эксперт по недвижимости Лина Оболенская. Помимо этого, важно привести всю сантехнику в исправное состояние и укомплектовать жилье бытовой техникой. За счет этих вложений собственник сможет повысить цену.

Лучше полностью укомплектовать квартиру всей бытовой техникой, в том числе стиральной, посудомоечной и сушильной машинами. Чтобы повысить спрос на жилье, нужно привлекать лучшие агентства недвижимости, которые сделают качественный контент: фотографии, 3D-тур и видеообзор квартиры. Даже самый лучший ремонт можно испортить непрофессиональным контентом, — отметила Оболенская.

Она также посоветовала включить коммунальные платежи и оплату за интернет в стоимость аренды. Аналогично можно сделать и с платой за парковочное место. Так арендатор сразу поймет, сколько средств у него уйдет на съем жилья, а собственник сможет получать единый платеж.

Ранее инвестор Евгений Шавнев заявил, что большая часть россиян, владеющих дополнительной недвижимостью, предпочитают зарабатывать на сдаче квартиры в аренду, а не на перепродаже. Они рассматривают это как гарантированную подушку финансовой безопасности. По его словам, речь идет о 63% владельцев объектов.