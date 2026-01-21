Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 января: где сбои в России

Сегодня, 21 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Брянской области и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «Билайна», «МегаФона», Т2 и Yota. Что об этом известно, в чем причины нестабильной работы Сети?

Где в России не работает мобильный интернет 21 января

Мобильный интернет не работает во многих регионах страны, следует из статистики мониторингового сайта «Сбой.рф». Абоненты утверждают, что не могут стабильно пользоваться мессенджерами, онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды из-за полного отсутствия доступа к Сети или нестабильного соединения.

Наибольшее число жалоб поступило на мобильного оператора МТС — 122 обращения за сутки. Сообщения приходят из Москвы — 27%, Брянской области — 13%, Саратовской области — 9%, Иркутской и Свердловской областей — по 6%, Тюмени и Санкт-Петербурга — по 5%.

На других операторов также поступают жалобы. В верхних строчках рейтинга по числу обращений разместились Москва, Новосибирская, Иркутская области, Санкт-Петербург, Татарстан, Волгоградская область, Пермский край, Подмосковье.

Почему не работает мобильный интернет 21 января

Зачастую мобильный интернет может не работать из-за угрозы атаки БПЛА — мера принимается специально для предотвращения управления дронами и передачи видеосигнала с них, сообщали российские власти.

Президент России Владимир Путин говорил, что ограничения мобильной связи и интернета в российских регионах в первую очередь связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов. Меры существуют на федеральном уровне, и региональные министерства или операторы связи не помогут повлиять на сроки их отмены. Ограничения, как правило, носят временный характер.

По данным Минобороны России, к 07:00 средства ПВО уничтожили 75 украинских БПЛА. 45 — над территорией Краснодарского края, девять — над Орловской областью, семь — над акваторией Черного моря, по три — над территорией Ростовской области и Крыма, по два — над Астраханской, Брянской и Курской областями и по одному — над Воронежской областью и Азовским морем.

Как пользоваться интернетом во время ограничений

Наиболее популярные сайты продолжают работать во время ограничений — они учтены в белых списках Минцифры. В перечень входят «Госуслуги», «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, MAX, сервисы «Яндекса», Ozon, Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, «Почта России», Альфа-Банк, а также транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и другие.

