Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
21 января 2026 в 10:30

Минобороны России заявило о наборе «дроновых солдат»

МО России заявило об организации отбора в подразделения беспилотных войск

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Во всех регионах России был организован отбор граждан в новые подразделения Войск беспилотных систем (БПС) Вооруженных сил РФ, сообщили NEWS.ru в Министерстве обороны. Ведомство уточнило, что ежедневно на пункты отбора поступают многочисленные заявления от граждан, которые хотят служить в новом роде войск.

Для новобранцев в подразделения БПС предусмотрен особый контракт. Его срок составляет от одного года. Обязательное условие — прохождение курса обучения управлению БПЛА. Также предусмотрены выплаты за уничтожение целей. Гарантируется увольнение по истечении срока контракта, если военнослужащий не захочет заключать новый.

Отбор проводится на различные должности. Среди них операторы БПЛА, инженеры, техники и другие специальности. К кандидатам предъявляются конкретные требования по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования и профессионально-психологической пригодности. Дополнительным преимуществом при отборе операторов БПЛА указаны развитые аналитические способности, хороший вестибулярный аппарат, развитая мелкая моторика рук, а также уверенное владение компьютером.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса полностью обеспечивают войска всем необходимым вооружением и техникой. Глава государства провел рабочее совещание, где были рассмотрены ключевые параметры проекта госпрограммы вооружения, которая рассчитана на период с 2027 по 2036 год.

Минобороны РФ
контрактники
ВС РФ
СВО
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Генерал ответил, что поможет России полностью освободить Донбасс
Еще двух российских лыжников пригласили на Олимпийские игры-2026
В Минфине США сравнили Европу с болотом
Психолог раскрыла скрытую опасность дефицита объятий
Зюганов посетил Мавзолей и почтил память Владимира Ленина
Власти поддержали усиление защиты от кибермошенничества
Трамп сделал противоречивое заявление о мире на Украине
«Я туплю»: Олеся Иванченко сочла, что Батрутдинов обидел Бузову
Бизнесу рассказали, как обезопаситься от киберугроз
Королевская семья Британии: новости, за какое место Гарри потрогал Меган
Украинский депутат воспользовался советом главы МВФ «рычать как лев»
Кличко ответил на критику Зеленского
Премьера спектакля «Капитанская дочка» состоится в Москве
Долина обошла других артистов по числу поисковых запросов в «Яндексе»
Неадекват совершил «химическую» месть семье с малышом после визита полиции
SHOT: силовики нагрянули в офис и.о. главы Сергиева Посада
Лихачев рассказал, в каких российских проектах заинтересованы за рубежом
«Трудный выбор»: Дмитриев высказался о положении «вассалов» США
«Уговаривать не стала»: Буланова об уходе «энергосберегающей» подтанцовки
Продюсер назвал возможный гонорар Пугачевой за частное выступление
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.