Минобороны России заявило о наборе «дроновых солдат»

Во всех регионах России был организован отбор граждан в новые подразделения Войск беспилотных систем (БПС) Вооруженных сил РФ, сообщили NEWS.ru в Министерстве обороны. Ведомство уточнило, что ежедневно на пункты отбора поступают многочисленные заявления от граждан, которые хотят служить в новом роде войск.

Для новобранцев в подразделения БПС предусмотрен особый контракт. Его срок составляет от одного года. Обязательное условие — прохождение курса обучения управлению БПЛА. Также предусмотрены выплаты за уничтожение целей. Гарантируется увольнение по истечении срока контракта, если военнослужащий не захочет заключать новый.

Отбор проводится на различные должности. Среди них операторы БПЛА, инженеры, техники и другие специальности. К кандидатам предъявляются конкретные требования по возрасту, состоянию здоровья, уровню образования и профессионально-психологической пригодности. Дополнительным преимуществом при отборе операторов БПЛА указаны развитые аналитические способности, хороший вестибулярный аппарат, развитая мелкая моторика рук, а также уверенное владение компьютером.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что предприятия российского оборонно-промышленного комплекса полностью обеспечивают войска всем необходимым вооружением и техникой. Глава государства провел рабочее совещание, где были рассмотрены ключевые параметры проекта госпрограммы вооружения, которая рассчитана на период с 2027 по 2036 год.