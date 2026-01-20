Почему не работает мобильный интернет сегодня, 20 января: где сбои в России

Сегодня, 20 января, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Татарстане и других регионах России. Проблемы фиксируются у абонентов операторов МТС, «МегаФон», Т2, Yota и «Билайн». Что об этом известно, когда снимут ограничения?

Где в РФ не работает мобильный интернет 20 января

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», во вторник, 20 января, жалобы на отключение мобильного интернета поступают из десятков российских регионов. Абоненты МТС, Т2, Yota, «МегаФона», «Билайна» и других операторов отмечают, что из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения не могут полноценно пользоваться онлайн-услугами, навигатором, поисковыми системами, мессенджерами, QR-кодами, а также скачивать документы и медиафайлы.

Наибольшее количество сообщений о сбоях в работе мобильного интернета 20 января поступило от пользователей МТС. Порядка 35% жалоб об отсутствии связи приходятся на Москву, 10% — на Татарстан, 8% — на Санкт-Петербург и Башкирию, 5% — на Сахалин и Нижегородскую область, 4% — на Ставрополье и Саратовскую область, 3% — на Хабаровский край, Новосибирскую, Ярославскую, Самарскую, Иркутскую и Тульскую области, 1% — на Крым, Красноярский край, Кировскую, Калужскую и Томскую области.

Почему не работает мобильный интернет 20 января

Ограничения мобильной связи в российских регионах связаны с необходимостью защитить жителей от атак беспилотных летательных аппаратов, заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

В интересах безопасности заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — уточнили в ведомстве.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Министерстве цифрового развития Оренбургской области сообщили, что ограничение интернета необходимо для противодействия беспилотникам, которыми управляют через сотовую сеть. Отключение мобильной передачи данных помогает предотвратить управление дронами и передачу видеосигнала с них.

20 января особый режим реагирования на возможную атаку беспилотников действовал, в частности, на территории Татарстана, Чувашии, Ивановской, Самарской, Ульяновской, Оренбургской и Пензенской областей. По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО были уничтожены 32 украинских беспилотника над российскими регионами.

Как пользоваться мобильным интернетом в период сбоев

В периоды ограничений россияне могут полноценно пользоваться сайтами из белого списка, куда входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка» и «Деловые линии».

Приложение Telegram не было включено в белый список из-за его иностранного происхождения, объяснил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

