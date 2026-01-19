Переезд в РФ, мнение об СВО, трое детей: как живет Станислав Бондаренко

Станислав Бондаренко — актер театра и кино. Что известно о его личной жизни и мнении о спецоперации?

Чем известен Бондаренко

Станислав Бондаренко родился 2 июля 1985 года в украинском Днепрорудном Запорожской области, но в 11-летнем возрасте с семьей переехал в Москву.

Бондаренко окончил ГИТИС. Артист снимался в картинах «Талисман любви», «Женщина, не склонная к авантюрам», «Провинциалка», «Ищу тебя», «Непридуманная жизнь», «Анна с Молдаванки», «Частная жизнь», «Странный дом», «УничтоЖанна», «Идеальная жертва», «Курьеры» и других.

Всего в его фильмографии более 80 работ.

Что известно о личной жизни Бондаренко

Первой супругой Станислава Бондаренко была экономист Юлия Чиплиева. В браке родился сын Марк.

Сейчас артист женат на предпринимательнице и модели Аурелии Алехиной. Пара воспитывает двух дочерей — Алексию и Микаэлу.

«Это второй брак. После первого брака я не хотел свадьбу, естественно. Я фантазию не проявлял никакую. Делая предложение, даже не думал, будет ли у нас свадьба и какая. Я узнаю, что Аурелия забеременела, я побежал быстро и купил кольцо, отдал ей: „Вот тебе — выходи замуж!“» — рассказывал Бондаренко в передаче «Звезды сошлись».

Что Бондаренко говорил о спецоперации

Станислав Бондаренко родился на Украине, но с 11-летнего возраста живет в России. Он подчеркивал, что именно РФ считает своей родиной.

Артист поддерживает проведение спецоперации.

«К негативу я отношусь спокойно. Предателем родины Украины себя не считаю. Ни один из родственников не назвал меня предателем, ни один не позвонил и не сказал, что я предал род. Моя родина на данный момент — Российская Федерация, где я живу уже долгое время. Здесь рождены мои дети. Я воспитываю детей по тем правилам, которые есть здесь. Я общаюсь даже с офицерами. Россия — великая и сильная страна. И если часть Украины хочет победить великую страну Россию, то это для меня становится смешным», — пояснил он в программе «Жизнь и судьба».

Чем сейчас занимается Бондаренко

Станислав Бондаренко продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Охота на мужчин», «Бывшие», «Как важно быть серьезным» и «Мы летим».

В 2025 году вышли проекты «Леша Гоу Он», «Шанс», «Ревизоры» и «Тайна римских цифр» с его участием. В скором времени также можно будет увидеть ленты «Рай под ногами матерей — 2: Письмо матери», «Ревизоры», «Лермонтов & Блок», «Приговор», «Кукушонок», «Война и мир», «1812. Охота на императора» и «Анка с Молдаванки. 5 лет спустя» с участием Бондаренко.

