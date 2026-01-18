Слухи о проблемах со здоровьем, отсутствие детей, театр: как живет Камынина

Актриса Светлана Камынина активно снимается в кино и играет в театре. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

Чем известна Камынина

Светлана Камынина родилась 25 февраля 1979 года на Украине, но вскоре родители переехали в Челябинск, где и прошло ее детство.

После окончания девятого класса Камынина поступила в Московскую банковскую школу при Центробанке Российской Федерации. После второго года обучения ее взяли сразу на третий курс Всероссийского заочного финансово-экономического института.

Однако она с детства мечтала стать актрисой и после окончания обучения три года отработала в банке, а затем подала документы на актерский факультет в Международный славянский институт.

В 2004 году актриса начала сниматься в эпизодических ролях, первым проектом стал сериал «Аэропорт». В 2005–2006 годах Камынина играла на сцене Московского областного ТЮЗа.

В 2006 году перешла в труппу театра «Практика». В 2007 году она встретилась с французским режиссером Жоэлем Помра, который ставил спектакль «Этот ребенок». В 2010 году режиссер поставил спектакль «Пиноккио» с участием Камыниной на сцене Центра имени Мейерхольда.

В 2010 году вышел сериал «Интерны», в котором актриса сыграла главврача Анастасию Кисегач. Эта роль принесла ей известность. В проекте она работала вместе с Иваном Охлобыстиным, Кристиной Асмус, Ильей Глинниковым, Вадимом Демчогом и другими.

Также Камынина снималась в лентах «Час Волкова», «Простые вещи», «Людвиг 265», «Откровения», «Девочки», «Фитнес», «Полет», «Добро пожаловать в семью», «Куплю актрису», «Дыши», «Тур с Иванушками» и других.

Всего в ее фильмографии более 60 работ.

Что известно о личной жизни Камыниной

Светлана Камынина не замужем. Детей у 46-летней артистки тоже нет.

Она рассказывала, что долго встречалась с мужчиной, но он так и не сделал ей предложение.

«У меня были длительные отношения с мужчиной. Но к тому моменту, когда люди обычно задумываются о свадьбе, влюбленность прошла, мы расстались. Каждый раз, очаровываясь молодым человеком, думаешь: „Вот он! Такой любимый, единственный и на всю жизнь!“ А потом эта эйфория куда-то исчезает. Раньше я очень переживала, что одна, что потратила много времени и сил на погоню за счастьем», — признавалась актриса.

Камынина также заявляла, что не собирается «рожать для себя», поскольку считает, что для воспитания ребенка важна полноценная семья.

Чем сейчас занимается Камынина, есть ли у нее проблемы со здоровьем

Светлана Камынина продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Каренина».

В 2025 году актриса снялась в сериалах «НейроВася», «Избранный» и «50 оттенков брака». В скором времени также выйдут картины «Два холма. Начало» и «Джайв» с ее участием.

Камынина также получила диплом карьерного коуча. Сейчас, помимо съемок в кино, она помогает людям верно выбрать вектор профессионального роста.

«В первую очередь спасибо моим папе и маме за генетику. Тренировки лишь помогают мне держать мышцы в тонусе. Отказ от мяса никак не влияет на стройность, вопреки заблуждениям. Мой инструктор по йоге говорит, что отказ от мясных продуктов значительно улучшает практику, так мышцы растягиваются намного лучше», — делилась она секретом стройности.

Летом 2025 года появилась информация о проблемах со здоровьем у Камыниной. Telegram-канал Mash писал, что актриса на протяжении полугода испытывает сильные боли в коленях и бедре и из-за этого не может полноценно ходить.

Однако Камынина опровергла эти слухи.

«Я в первый раз столкнулась с этим. Ложь и клевета. В Telegram-канал Mash я уже написала. Я их добью, чтобы они убрали эту публикацию. Пока они опубликовали только мое опровержение», — заявила она VOICE.

