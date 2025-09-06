Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 10:10

Актер Илья Носков женился во второй раз

Woman.ru: актер Носков представил супругу после тайной свадьбы

Илья Носков Илья Носков Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Российский актер Илья Носков вступил во второй брак, о котором стало известно лишь после его появления на премьере фильма «Семейное счастье» с новой супругой, передает Woman.ru. Церемония прошла в закрытом формате, без привлечения внимания прессы.

В моей жизни все меняется стремительно. Совсем недавно у меня все поменялось, жизнь — это переменчивая штука, — отметил он.

Избранницей 46-летнего артиста стала девушка по имени Виктория. На публичном мероприятии пара впервые появилась вместе, что вызвало оживленный интерес.

Предыдущий брак актера с коллегой Полиной Васильевой продлился почти 20 лет. За эти годы в семье родились трое детей, все они появились на свет в домашних родах при активном участии Носкова. На вопросы журналистов о том, познакомил ли актер своих детей с новой супругой, он отвечать отказался, назвав эту тему личной и требующей отдельного разговора.

Ранее актриса Валерия Ланская официально подтвердила отношения с композитором Марком Дорбским. По словам артистки, ее сын от предыдущего брака быстро нашел общий язык с избранником. Подробности личной жизни Ланская раскрывать отказалась, отметив, что расскажет о возможной свадьбе лишь после того, как все состоится.

актеры
свадьбы
жены
фильмы
