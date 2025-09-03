Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 13:02

Ланская сделала неожиданное признание о романе с композитором

Актриса Ланская подтвердила роман с композитором Дорбским

Актриса Валерия Ланская в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ официально подтвердила отношения с композитором Марком Дорбским. По словам артистки, ее сын от предыдущего брака быстро нашел общий язык с избранником. Подробности личной жизни Ланская раскрывать отказалась, отметив, что расскажет о возможной свадьбе лишь после того, как все состоится.

Не буду подробно [рассказывать]. Когда все случится, тогда расскажу, — сказала она.

Ранее сиделка Ивана Краско Дарья Пашкова в беседе с журналистами опровергла распространяемые слухи о том, что у нее были романтические отношения с актером. Она подчеркнула, что сам артист не был ознакомлен с данной недостоверной информацией.

Кроме того, адвокат Екатерина Гордон сообщила, что бизнесмен Роман Товстик ограничил контакты своей бывшей супруги Елены с общими детьми, переместив их в дом своей нынешней партнерши Полины Дибровой. Гордон также опровергла заявления о выплате ее подзащитной миллиарда рублей, охарактеризовав эту информацию как пиар-акцию со стороны предпринимателя.

