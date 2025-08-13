Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 17:10

Сиделка Краско ответила на слухи о романе с актером

Сиделка Краско Пашкова опровергла слухи о романе с актером

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сиделка Ивана Краско Дарья Пашкова опровергла в разговоре с NEWS.ru слухи о романе с актером. Она добавила, что сам артист был не в курсе подобных ложных новостей.

Я не обращаю внимания. Хоть что угодно могут написать. Вообще без разницы, хоть что. <…> Я же знаю правду, <…> я чиста перед всеми, перед собой, — сказала Пашкова.

Ранее бывшая жена актера Краско Наталья Вяль сообщила, что подозревает его сиделку Пашкову в обмане. В разговоре с NEWS.ru на церемонии прощания она отметила ряд несоответствий в ее действиях, в том числе касающихся сбора денег.

До этого на видео Дарья Пашкова разрыдалась на церемонии прощания с актером. На кадрах женщина склонилась над бездыханным телом артиста. Сиделка трогательно гладила Краско рукой по лбу. Вокруг нее также столпились другие участники траурной церемонии, чтобы проститься с артистом.

Отмечается, что выразить Краско свое почтение пришли коллеги и друзья. Актриса Анастасия Мельникова заявила, что они вместе играли в театре и дружили. По ее словам, Краско был добрым человеком и умел любить. В последний раз они виделись недавно, говорили о его детях и внуках.

Россия
Иван Краско
актеры
видео
