Сиделка Краско ответила на слухи о романе с актером Сиделка Краско Пашкова опровергла слухи о романе с актером

Сиделка Ивана Краско Дарья Пашкова опровергла в разговоре с NEWS.ru слухи о романе с актером. Она добавила, что сам артист был не в курсе подобных ложных новостей.

Я не обращаю внимания. Хоть что угодно могут написать. Вообще без разницы, хоть что. <…> Я же знаю правду, <…> я чиста перед всеми, перед собой, — сказала Пашкова.

Ранее бывшая жена актера Краско Наталья Вяль сообщила, что подозревает его сиделку Пашкову в обмане. В разговоре с NEWS.ru на церемонии прощания она отметила ряд несоответствий в ее действиях, в том числе касающихся сбора денег.

До этого на видео Дарья Пашкова разрыдалась на церемонии прощания с актером. На кадрах женщина склонилась над бездыханным телом артиста. Сиделка трогательно гладила Краско рукой по лбу. Вокруг нее также столпились другие участники траурной церемонии, чтобы проститься с артистом.

Отмечается, что выразить Краско свое почтение пришли коллеги и друзья. Актриса Анастасия Мельникова заявила, что они вместе играли в театре и дружили. По ее словам, Краско был добрым человеком и умел любить. В последний раз они виделись недавно, говорили о его детях и внуках.