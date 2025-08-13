«Собирали деньги на лечение»: вдова Краско заподозрила сиделку в обмане

Вдова актера Ивана Краско Наталья Вяль подозревает его сиделку Дарью Пашкову в обмане. В разговоре с NEWS.ru на церемонии прощания она отметила ряд несоответствий в ее действиях, в том числе, касающихся сбора денег.

Она информацию давала одному – одну, другому – другую. Например, почему он не ложится в больницу – [якобы] он не хочет, а на самом деле это было просто показано [так]. Ему нужно было лечь в больницу сейчас, чтобы наблюдаться. Может быть, он бы еще потянул какое-то время. Что они собирали деньги на лечение, потом оказалось, что это не для него, а для нее. Не понятно, зачем она проводила эту работу, мы все общаемся, вся родня, бывшая родня, друзья, родственники – мы же всегда на связи, — сказала Вяль.

Ранее на видео попало, как Дарья Пашкова разрыдалась на церемонии прощания с актером. На кадрах женщина склонилась над бездыханным телом артиста. Сиделка трогательно гладила Краско рукой по лбу. Вокруг нее также столпились другие участники траурной церемонии, чтобы проститься с артистом.