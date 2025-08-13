Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
13 августа 2025 в 12:04

Сиделка Краско разрыдалась у его гроба

Сиделка Краско расплакалась рядом с его гробом на церемонии прощания

Дарья Пашкова Дарья Пашкова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Помощница артиста Ивана Краско Дарья Пашкова разрыдалась на церемонии прощания с актером, передает корреспондент NEWS.ru. Трогательная сцена попала на видео: на кадрах женщина склонилась над бездыханным телом артиста.

Сиделка трогательно гладила Краско рукой по лбу. Вокруг нее также столпились другие участники траурной церемонии, чтобы проститься с артистом.

Отмечается, что выразить Краско свое почтение пришли коллеги и друзья. Актриса Анастасия Мельникова заявила, что они вместе играли в театре и дружили. По ее словам, Краско был добрым человеком и умел любить. В последний раз они виделись недавно, говорили о его детях и внуках. Краско очень сильно переживал, что не всех успел поставить на ноги.

Также траурную церемонию посетила вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина. Краско был носителем петербургских традиций, подчеркнула она. Вице-губернатор также заявила, что артист шел по жизни с открытым сердцем и никогда не изменял своей профессии.

Звезда фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» умер на 95-м году жизни. NEWS.ru ведет онлайн-трансляцию с церемонии прощания с артистом. Отпевание пройдет в 13:30 на Комаровском мемориальном кладбище по адресу: Озерная улица, 52а. Похороны запланированы на 14:00 в том же месте.

Иван Краско
прощания
видео
гробы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-тренер сборной Канады возглавил «Шанхай Дрэгонс»
Ночи все холоднее, под Москвой до плюс 7: прогноз погоды на неделю
У москвички нашли в легком огромную кисту с паразитами
Раскрыто число уничтоженных украинских БПЛА в зоне СВО за сутки
Раскрыты потери ВСУ в зоне СВО
Лазер-убийца, поджог Транссиба, удар по АЭС: как ВСУ атакуют РФ 13 августа
Российские военные заняли два населенных пункта в ДНР
В МИД России высказались о «дороге Трампа» в Армении
Уехавшая из России Примадонна удивила мизерными гонорарами
В МИД России назвали импульс к проведению встречи Путина и Трампа
Американист оценил вероятность сдачи Трампом Аляски в пользу России
Российскую доставку «букета Гераней» для ВСУ сняли на видео
В МИД России отреагировали на возможное снятие Баку эмбарго на поставки ВСУ
Звезда «Наша Russia» рассказала, почему не худеет
Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Нижегородский суд рассмотрит дело о незаконной регистрации 348 мигрантов
Народного артиста экстренно прооперировали после двух неудачных падений
Стали известны итоги суда по крушению танкера «Волгонефть-212»
Покинувшая Россию рок-группа решила начать бизнес на родине
В ГД резко ответили Украине на подготовку провокаций в день переговоров
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Общество

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Перестройка: как это было и чем закончилось
История

Перестройка: как это было и чем закончилось

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.