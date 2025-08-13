Сиделка Краско разрыдалась у его гроба Сиделка Краско расплакалась рядом с его гробом на церемонии прощания

Помощница артиста Ивана Краско Дарья Пашкова разрыдалась на церемонии прощания с актером, передает корреспондент NEWS.ru. Трогательная сцена попала на видео: на кадрах женщина склонилась над бездыханным телом артиста.

Сиделка трогательно гладила Краско рукой по лбу. Вокруг нее также столпились другие участники траурной церемонии, чтобы проститься с артистом.

Отмечается, что выразить Краско свое почтение пришли коллеги и друзья. Актриса Анастасия Мельникова заявила, что они вместе играли в театре и дружили. По ее словам, Краско был добрым человеком и умел любить. В последний раз они виделись недавно, говорили о его детях и внуках. Краско очень сильно переживал, что не всех успел поставить на ноги.

Также траурную церемонию посетила вице-губернатор Санкт-Петербурга Наталья Чечина. Краско был носителем петербургских традиций, подчеркнула она. Вице-губернатор также заявила, что артист шел по жизни с открытым сердцем и никогда не изменял своей профессии.

Звезда фильмов «Принц и нищий», «Сын полка» и «Тарас Бульба» умер на 95-м году жизни. NEWS.ru ведет онлайн-трансляцию с церемонии прощания с артистом. Отпевание пройдет в 13:30 на Комаровском мемориальном кладбище по адресу: Озерная улица, 52а. Похороны запланированы на 14:00 в том же месте.