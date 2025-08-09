Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 12:18

Народный артист России Иван Краско умер на 95-м году жизни

Иван Краско Иван Краско Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

Народный артист России Иван Краско умер на 95-м году жизни, сообщил NEWS.ru источник в окружении актера. 3 августа стало известно о его госпитализации в тяжелом состоянии. Медики делали все возможное, но спасти актера не удалось.

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Ржаненков в своем Telegram-канале выразил соболезнования по поводу смерти артиста. По его словам, для миллионов он был любимым актером, голосом, который узнавали с первых слов, а для него он был другом.

Иван Иванович прожил долгую, насыщенную жизнь. Он оставил после себя огромное творческое наследие, но главное — память в сердцах. Ушел человек, но останется его тепло, его мудрость, его неповторимый свет. Скорблю. Светлая память, друг мой, — написал Ржаненков.

Ранее сын Краско рассказал, что состояние отца тяжелое, но он находится под присмотром врачей, которые делают все возможное. Как добавил Федор, в новом театральном сезоне Иван Иванович пока не собирается выходить на сцену.

Краско дебютировал в кино в 1961 году, исполнив маленькую роль летчика в военном фильме «Балтийское небо» по роману Николая Чуковского (режиссер Владимир Венгеров). В общей сложности он снялся в более чем 200 фильмах, сериалах и фильмах-спектаклях — среди них «Эскадрон гусар летучих», «Афганский излом» и «Сын полка».

