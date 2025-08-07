Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 20:39

Сын Ивана Краско раскрыл детали о состоянии отца

Сын Ивана Краско сообщил о тяжелом состоянии отца

Актер Иван Краско Актер Иван Краско Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Народный артист России Иван Краско продолжает лечение в одной из клиник Санкт-Петербурга, сообщил NEWS.ru его сын Федор. По его словам, они с братом всегда поддерживали отца.

Нам важно, что наш папа знает о том, что мы с братом всегда его поддерживали, заботились о нем и продолжаем заботиться. Мнение других людей, которые распространяют нелепые слухи о нашей семье, папу никогда не интересовали и не интересуют. Мы появлялись с братом на телевидении, чтобы поддержать папу, по его просьбе. Нам с моим братом Ваней, фигурам непубличным, пиар не нужен, — сказал Федор.

По его словам, единственной причиной, почему они решили дать интервью, стало уважение к поклонникам народного артиста. Как добавил Федор, состояние отца сейчас стабильное.

Состояние Ивана Ивановича на сегодняшний день врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. В новом театральном сезоне Иван Иванович выходить на сцену пока не собирается, поэтому его поклонников вводить в заблуждение мы не станем. В нашей семье выбор всегда был за папой, он до сих пор принимает волевые решения, — сообщил Федор.

Ранее сообщалось, что Краско попал в реанимацию. Об этом рассказал его бывший директор Вячеслав Смородинов. По его словам, до этого они с друзьями Краско пытались разместить его в Доме ветеранов сцены, так как родственники не могут находиться с артистом круглосуточно.

Иван Краско
состояние здоровья
сыновья
актеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Популярная российская поп-исполнительница внесена в базу «Миротворца»
Стало известно, в каких случаях употребление кофе может быть опасно
В аэропорту российского города введены временные ограничения
Рассекречена двухэтапная схема обмана россиян мошенниками
Врач рассказала о негативном влиянии жары на активность мозга
Владивосток «подвинулся» из-за землетрясения на Камчатке
Террористы «Крокуса» могли планировать вторую атаку
Назван способ выявить порядочного работодателя на этапе выбора вакансии
Иностранного волонтера уволили за помощь Донбассу
Пробка перед Крымским мостом постепенно рассасывается
В России начнут действовать новые правила продажи смартфонов
Подпольщики сообщили об элитарном статусе западных наемников в ВСУ
Минобороны России получило партию наземных военных дронов
Трамп может найти «пристанище» для задержанных мигрантов
США удвоили награду за «голову» латиноамериканского президента
Размер маткапитала на первого ребенка предложили увеличить
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 8 августа, облегчение близко
Россия готова к сотрудничеству с одной из европейских стран
Макрон и Зеленский обсудили прекращение огня на Украине
В РАН пояснили, нужно ли закрывать границы РФ из-за лихорадки чикунгунья
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.