Сын Ивана Краско раскрыл детали о состоянии отца

Народный артист России Иван Краско продолжает лечение в одной из клиник Санкт-Петербурга, сообщил NEWS.ru его сын Федор. По его словам, они с братом всегда поддерживали отца.

Нам важно, что наш папа знает о том, что мы с братом всегда его поддерживали, заботились о нем и продолжаем заботиться. Мнение других людей, которые распространяют нелепые слухи о нашей семье, папу никогда не интересовали и не интересуют. Мы появлялись с братом на телевидении, чтобы поддержать папу, по его просьбе. Нам с моим братом Ваней, фигурам непубличным, пиар не нужен, — сказал Федор.

По его словам, единственной причиной, почему они решили дать интервью, стало уважение к поклонникам народного артиста. Как добавил Федор, состояние отца сейчас стабильное.

Состояние Ивана Ивановича на сегодняшний день врачи оценивают как тяжелое, но стабильное. В новом театральном сезоне Иван Иванович выходить на сцену пока не собирается, поэтому его поклонников вводить в заблуждение мы не станем. В нашей семье выбор всегда был за папой, он до сих пор принимает волевые решения, — сообщил Федор.

Ранее сообщалось, что Краско попал в реанимацию. Об этом рассказал его бывший директор Вячеслав Смородинов. По его словам, до этого они с друзьями Краско пытались разместить его в Доме ветеранов сцены, так как родственники не могут находиться с артистом круглосуточно.