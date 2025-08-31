Озвучено состояние здоровья пострадавшего в Херсонской области депутата Медики диагностировали у раненого в Херсонской области депутата контузию и ожоги

Депутат Алексеевского округа Алексей Зоголь получил ранения в результате атаки беспилотника на гражданский автомобиль в Херсонской области. Медики диагностировали у пострадавшего множественные травмы, включая контузию и ожоги, сообщил глава округа Руслан Хоменко в своем Telegram-канале.

По состоянию Алексея Зоголя стало известно следующее: диагностирована контузия головного мозга, акутравма, множественные осколочные ранения конечностей, ожоги 1-й степени рук, — указал политик.

Состояние депутата оценивается как стабильное. Медики продолжают наблюдение за состоянием депутата, оказывая необходимую медицинскую помощь.

Инцидент произошел в селе Великие Копани, где беспилотник ВСУ сбросил боеприпас на автомобиль с гражданскими лицами. Кроме Зоголя, в машине находился еще один местный житель. Пострадавший был немедленно госпитализирован в Скадовскую центральную районную больницу для оказания медицинской помощи.

До этого двое мирных жителей пострадали в результате атаки беспилотников ВСУ на гражданский автомобиль в селе Чуровичи Климовского района. Пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказали медицинскую помощь.