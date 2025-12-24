Банки проверяют родство: кому можно и нельзя переводить деньги

Российские банки активно внедряют новую практику. При переводе крупных денежных сумм они все чаще запрашивают у отправителя информацию о характере отношений с получателем, включая подтверждение родства. Эксперты отмечают, что мера, формально действующая с июля 2024 года в рамках закона о противодействии мошенникам, уже начала распространяться. Что делать, если у банка возникли вопросы о переводе, как избежать блокировки операции — в материале NEWS.ru.

Как банки ужесточают проверку переводов

Чтобы защитить граждан от мошенников, российские банки ужесточают проверку крупных денежных переводов. Если клиент пытается отправить значительную сумму, то операция может быть временно заблокирована для дополнительной верификации.

В этом случае с отправителем связывается сотрудник банка, который уточняет личные данные получателя, характер их взаимоотношений (например, являются ли они родственниками) и цель перевода.

Почему банкам важно проверять законность переводов средств

При выявлении признаков сомнительной операции банк несет ответственность как перед ЦБ и Росфинмониторингом, так и перед клиентом, объяснил NEWS.ru владелец страховой компании, эксперт-практик по управлению активами Ярослав Остудин.

«Чтобы защитить и ваши интересы, и свои, финансовая организация обязана убедиться в наличии экономического смысла у той или иной транзакции», — сказал он в беседе с NEWS.ru.

Согласно изменениям в законодательстве, которые произошли летом 2024 года, если банк пропустит сомнительный платеж, то его ждут многомиллионные штрафы, размер которых привязан к его капиталу, отметил эксперт. Чем крупнее организация, тем больше штраф, плюс полное возмещение украденного вкладчику.

«Поэтому для банков овечиден выбор между возможной ошибкой блокировки и катастрофическими убытками от мошенничества», — резюмировал Остудин.

Как банки проверяют родственные связи граждан, осуществляющих переводы

Если вы совершаете крупный перевод (ранее подобных операций не было), то банк может уточнить, действительно ли это ваше добровольное решение и нет ли признаков внешнего давления. Сотрудник кредитной организации сделает вам телефонный или видеозвонок.

«Юридически подтверждать родство не требуется, проверки носят вербальный характер. Вам зададут вопрос, является ли получатель средств вашим родственником. На основе полученного ответа и имеющихся у банка данных, таких как частота переводов, фамилии и геолокация, система примет решение», — сказал Остудин.

По словам преподавателя кафедры фундаментальных юридических и социально-гуманитарных дисциплин университета «Синергия» Антона Палюлина, если объяснения клиента покажутся банку неубедительными или будут выявлены явные признаки мошенничества, то операция может быть отклонена окончательно. При этом проверка не влечет за собой никаких санкций или штрафов для добросовестного клиента, кроме задержки исполнения платежа, отметил собеседник.

Как правило, подозрительными считаются разовые крупные транзакции на новые счета, переводы самому себе через СБП или множественные поступления от разных лиц, добавил Остудин.

Кому и сколько средств «опасно» переводить

Все без исключения переводы подлежат внутреннему контролю, подчеркнули специалисты.

«Если вы отправляете средства физическому лицу, не связанному с вами договорными или иными очевидными отношениями, банк может запросить подтверждающие документы даже при небольшой сумме», — сказал Остудин. На практике банки чаще блокируют переводы сумм свыше 200 тыс. рублей, заметил он.

Генеральный директор Pro-Vision Communications Владимир Виноградов подчеркнул, что размер суммы, при которой возникает необходимость предоставления подтверждающих документов, может варьироваться в зависимости от конкретного банка. «Обычно это касается переводов, превышающих 100 тыс. рублей и выше. В некоторых банках подозрения вызывают частые транзакции одному и тому же лицу суммы более 20 тыс. рублей», — сказал он.

По словам Палюлина, сейчас законодательный запрет на переводы конкретным категориям лиц или на определенные суммы действует исключительно в отношении базы дропперов. Попадание в этот список может привести к блокировке электронных платежных средств до исключения сведений, уточнил юрист.

Эксперт напомнил, что в обновленном перечне признаков мошенничества ЦБ (начнет действовать с 1 января 2026 года) есть указание на проверку переводов по системе быстрых платежей (СБП) на сумму от 200 тыс. рублей, особенно если за этим следует транзакция другому «незнакомому» физлицу.

«На эту сумму стоит ориентироваться при единоразовых переводах родственникам и транзакциях до 1 млн в сутки одному лицу», — отметил юрист.

Как избежать блокировки операции банком

Для осуществления регулярных транзакций близким или партнерам достаточно один раз подтвердить родство. Последующие аналогичные переводы будут проходить легче, сказал Остудин.

«Чтобы избежать задержек, рекомендуется заранее связаться с банком, сообщить о планируемой операции, уточнить получателя и приложить необходимые документы», — отметил он.

Палюлин посоветовал писать в назначении платежа «подарок сыну» или «помощь маме» в том случае, если клиенты являются родственниками. Кроме того, следует указать «оплата по договору №… от … строительного подряда / оказания услуг» при переводах за коммерческую деятельность.

Для ведения бизнеса и регулярной отправки крупных сумм разным людям лучше всего оформить статус самозанятого или ИП. Это сразу снимает множество вопросов, отметил Остудин.

Что делать в случае блокировки перевода

В первую очередь не следует паниковать в случае блокировки перевода, сказал Остудин. Следует дождаться звонка из банка или самому позвонить на горячую линию, если операция была отмечена как подозрительная.

«Постарайтесь дать внятные и правдивые пояснения. После такого подтверждения операцию, как правило, проводят», — сказал Остудин.

Кроме того, банк может направить вам официальный запрос на предоставление подтверждающих документов. До их получения операция не будет завершена, поскольку кредитная организация обязана убедиться в законности перевода, подчеркнул эксперт. После подачи документов она рассмотрит их в течение 1–3 рабочих дней и примет решение.

Если банк отказал вам без оснований, следует жаловаться в Центробанк РФ через онлайн-приемную. Ждать решения, возможно, придется несколько недель, добавил собеседник.

