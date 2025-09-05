Что делать, чтобы вашу карту не заблокировали: советы ЦБ и экспертов

Что делать, чтобы вашу карту не заблокировали: советы ЦБ и экспертов

Центробанк России назвал девять правил, соблюдая которые можно избежать блокировки банковской карты. Проблемы с налогами и попадание в базу дропов ЦБ могут вызвать лишние подозрения. NEWS.ru рассказывает, что делать, чтобы банк не принял денежный перевод за «сомнительный» и карта не была заблокирована.

Почему могут заблокировать банковскую карту

Как объясняет ЦБ, причины блокировки могут быть разными: это и проблемы, связанные с налогами, и попадание в базу дропов, и подозрения банка по антиотмывочному закону.

Даже законопослушные граждане могут случайно оказаться вовлеченными в мошенническую схему или по незнанию вызвать у банка лишние подозрения.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Лица, которые пользуются пиратскими сайтами, услугами нелегальных казино, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса, могут столкнуться с блокировкой карты.

Согласно народному рейтингу «Банки.ру», россияне сталкиваются с проблемой блокировки все чаще. Банки могут удерживать средства на срок более 30 дней, а в некоторых случаях и дольше. Переводы друзьям и даже выплата командировочных могут вызвать подозрения.

Как избежать блокировки карты

Чтобы ваш перевод не посчитали сомнительным и на заблокировали карту, следует придерживаться нескольких рекомендаций. ЦБ назвал девять таких правил:

никогда не совершайте денежные операции по просьбе незнакомых людей;

не возвращайте самостоятельно деньги, которые пришли вам якобы по ошибке. Обратитесь в свой банк и попросите сделать обратный перевод по реквизитам отправителя;

никому не передавайте свою банковскую карту и доступ в свой онлайн-банк;

старайтесь не переводить деньги незнакомцам, в том числе не платите по номеру телефона в магазинах и на рынках — банк может расценить такие переводы как подозрительные;

обязательно укажите назначение платежа, если вы все же переводите деньги другому человеку — например, оплачиваете товары или услуги. Так переводы станут понятнее для банка и не вызовут лишних подозрений;

не пользуйтесь пиратскими сайтами, анонимными криптообменниками и другими услугами теневого бизнеса. Такие платежи не только токсичные сами по себе, но и могут привести человека в преступные схемы. Например, когда организаторы напрямую сводят для расчетов граждан — потребителей нелегальных услуг и участников преступной деятельности;

немедленно сообщайте в банк, если у вас изменились персональные данные — фамилия, телефон, адрес;

у банка могут возникнуть вопросы, если операции, связанные с предпринимательской деятельностью, проводятся по счету физического лица;

платите налоги вовремя, если вы являетесь индивидуальным предпринимателем или у вас свой бизнес.

Как еще можно снизить риски блокировки карты

Чтобы снизить риски блокировки счета, нужно ответственно подходить к совершению операций по счету, советует доцент кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета Светлана Зубкова. «К примеру, валютные переводы, частые крупные переводы в рублях на счета компаний с непонятной для банка целью желательно согласовывать непосредственно с самим банком», — говорит собеседница NEWS.ru.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников советует индивидуальным предпринимателям пользоваться специальными счетами для бизнеса, которые можно открыть в любом банке. «Там входящие платежи не вызовут подозрений. Самозанятым стоит зарегистрироваться в этом качестве. Помимо возможных блокировок, поступление на карту платежей может вызвать вопросы у налоговой инспекции», — объяснил юрист NEWS.ru.

Если в результате проверки выяснится, что вы не платите налоги, то, согласно ст. 129 Налогового кодекса РФ, в случае первого нарушения штраф составит 20% от суммы, которую вы утаили, в случае повторного — 100%, добавил Гусятников.

Что делать, если банк уже ограничил доступ к счету или карте

Как указывает ЦБ, в этом случае банк обязан сообщить, на основании какого федерального закона и в соответствии с какой его нормой было принято такое решение, а также что делать для восстановления обслуживания.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Если доступ к счету ограничили по 115-ФЗ (антиотмывочный закон), нужно уточнить в банке точную причину блокировки и подготовить документы, которые он запрашивает. Если и после этого банк отказывается пересматривать свое решение, ЦБ советует направить обращение в его интернет-приемную.

Если доступ к счету ограничили по 161-ФЗ (закон «О национальной платежной системе»), значит, реквизиты человека попали в базу данных Банка России «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиентов». Это решение можно обжаловать двумя способами:

написать заявление в любой из банков, где вас обслуживают;

направить заявление в Банк России через интернет-приемную. В качестве темы обращения выбрать «Информационную безопасность» и соответствующий тип проблемы.

Читайте также:

Ваши деньги заблокируют, если примут за мошенника. Что делать?

Мошенники массово клонируют банковские карты россиян: как защитить себя

Россиянам массово блокируют банковские счета: кто в зоне риска, что делать