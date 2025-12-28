Обычные продукты, но вкус — богатый: салат «Королевский» — его хочется есть еще и еще

Приготовьте эффектный салат «Королевский» из обычных продуктов, но с богатым вкусом. Это блюдо гарантированно произведет фурор, его хочется есть еще и еще!

Вкус получается насыщенным, сбалансированным и свежим благодаря копченой курице и хрустящему огурцу, а красивые ровные слои создают потрясающий визуальный эффект.

Вам понадобится: 150 г твердого сыра, 3 отварных яйца, 200 г консервированной кукурузы, 1 свежий огурец, 300 г копченой куриной грудки, 2 отварные картофелины, майонез, пищевая пленка. Возьмите глубокую миску или небольшую форму и выстелите дно и стенки пищевой пленкой так, чтобы края свисали. Собирайте салат слоями, равномерно промазывая каждый майонезом, начиная с самого верхнего (который после переворота окажется внизу). Укладывайте слои в последовательности: тертый сыр, тертые яйца, кукуруза, нарезанный соломкой огурец, мелко нарезанная копченая курица, тертый картофель. Последний слой картофеля хорошо разровняйте. Накройте салат тарелкой и плотно прижмите. Уберите в холодильник минимум на 4 часа. Перед подачей аккуратно переверните конструкцию на сервировочное блюдо и снимите пищевую пленку.

