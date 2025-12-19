Новый год-2026
Изысканный салат с печенью — выглядит дорого, стоит копейки: готовим новогодний стол без больших трат

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Этот изысканный салат с куриной печенью выглядит дорого, а стоит копейки! С ним легко можно накрыть новогодний стол без больших трат.

Вкус получается насыщенным и нежным: печень дает глубину и сытность, яйца и овощи добавляют сладость и сочность, а сырная шапка создает приятный сливочный финал.

Вам понадобится: 400 г куриной печени (отварить до готовности и мелко нарезать), 3 яйца (сварить вкрутую и натереть), 1 крупная луковица и 1 морковь (мелко нарезать, обжарить вместе до мягкости), 150 г твердого сыра (натереть), майонез. Выкладывайте слои в салатник, промазывая каждый, кроме последнего, майонезом: 1 — измельченная печень, 2 — тертые яйца, 3 — обжаренные лук с морковью. Верхним слоем обильно посыпьте салат тертым сыром. Дайте блюду настояться в холодильнике 2–3 часа для пропитки.

Этот салат доказывает, что из простых ингредиентов можно создать по-настоящему праздничное и очень вкусное блюдо, которое оценят все гости.

Ранее стало известно, как приготовить салат «Селедка под зеленой шубой» — нежный и воздушный: классика в новой интерпретации.

Проверено редакцией
