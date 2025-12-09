ТИЭФ'25
Селедка под зеленой шубой — нежная и воздушная: классика в новой интерпретации

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Приготовьте селедку под зеленой шубой. Это классика в новой интерпретации, более нежная и воздушная. Точно заинтересует гостей во время застолья!

Вам понадобится: 2 соленые селедки, 3–4 отварные картофелины, 2 отварные моркови, 3 яйца, 1 крупная луковица, пучок зеленого лука и укропа, майонез. Яйца отварите и отделите белки от желтков. Натрите картофель, морковь и белки на средней терке, желтки — на мелкой. Лук и зелень мелко порубите, селедку нарежьте небольшими кусочками. Собирайте салат слоями на большом блюде: картофель + майонез, селедка, репчатый лук, морковь + майонез, яичные белки + майонез. Верхний слой — тертые желтки, которые нужно равномерно распределить, а затем щедро посыпать салат смесью рубленого зеленого лука и укропа, создавая ту самую зеленую шубу.

Дайте салату хорошо пропитаться в холодильнике 4–6 часов. Вкус — идеальный баланс: нежная селедка, сладковатая морковь, сытный картофель и пикантный лук в сочетании со свежей зеленью и майонезом.

2 соленые селедки
3-4 отварные картофелины
2 отварные моркови
3 яйца
1 крупная луковица
пучок зеленого лука и укропа
майонез
Яйца отварите и отделите белки от желтков.
Натрите картофель, морковь и белки на средней терке, желтки — на мелкой.
Лук и зелень мелко порубите, селедку нарежьте небольшими кусочками.
Собирайте салат слоями на большом блюде: картофель + майонез, селедка, репчатый лук, морковь + майонез, яичные белки + майонез.
Верхний слой — тертые желтки, которые нужно равномерно распределить, а затем щедро посыпать салат смесью рубленого зеленого лука и укропа, создавая ту самую «зеленую шубу».
