Селедка под зеленой шубой — нежная и воздушная: классика в новой интерпретации

Селедка под зеленой шубой — нежная и воздушная: классика в новой интерпретации

Приготовьте селедку под зеленой шубой. Это классика в новой интерпретации, более нежная и воздушная. Точно заинтересует гостей во время застолья!

Вам понадобится: 2 соленые селедки, 3–4 отварные картофелины, 2 отварные моркови, 3 яйца, 1 крупная луковица, пучок зеленого лука и укропа, майонез. Яйца отварите и отделите белки от желтков. Натрите картофель, морковь и белки на средней терке, желтки — на мелкой. Лук и зелень мелко порубите, селедку нарежьте небольшими кусочками. Собирайте салат слоями на большом блюде: картофель + майонез, селедка, репчатый лук, морковь + майонез, яичные белки + майонез. Верхний слой — тертые желтки, которые нужно равномерно распределить, а затем щедро посыпать салат смесью рубленого зеленого лука и укропа, создавая ту самую зеленую шубу.

Дайте салату хорошо пропитаться в холодильнике 4–6 часов. Вкус — идеальный баланс: нежная селедка, сладковатая морковь, сытный картофель и пикантный лук в сочетании со свежей зеленью и майонезом.

Ранее стало известно, как приготовить диетический салат с курицей и сухариками на Новый год: едим всю ночь и не толстеем.