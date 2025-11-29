Диетический салат с сухариками на Новый год: едим всю ночь и не толстеем

Встречайте Новый год с легким, диетическим и вкусным салатом с сухариками. Едим всю ночь и не толстеем — настоящая сказка! Калорийность — всего 89 ккал на 100 г.

Вкус — идеальный баланс: нежное куриное карпаччо с пряной морковью, хрустящие сухарики и пикантная йогуртовая заправка. С этим салатом вы сможете наслаждаться праздником без угрызений совести!

Вам понадобится: 1 упаковка карпаччо из куриной грудки, 150 г моркови по-корейски, 150 г кукурузы, 100 г сухариков из черного хлеба (подсушите хлеб в духовке), 200 г греческого йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы, зелень. Куриную грудку нарежьте на кубики, смешайте с морковью по-корейски, кукурузой и сухариками. Для заправки соедините йогурт с горчицей и зеленью. Заправляйте салат непосредственно перед подачей.

