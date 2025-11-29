День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 ноября 2025 в 11:32

Диетический салат с сухариками на Новый год: едим всю ночь и не толстеем

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Встречайте Новый год с легким, диетическим и вкусным салатом с сухариками. Едим всю ночь и не толстеем — настоящая сказка! Калорийность — всего 89 ккал на 100 г.

Вкус — идеальный баланс: нежное куриное карпаччо с пряной морковью, хрустящие сухарики и пикантная йогуртовая заправка. С этим салатом вы сможете наслаждаться праздником без угрызений совести!

Вам понадобится: 1 упаковка карпаччо из куриной грудки, 150 г моркови по-корейски, 150 г кукурузы, 100 г сухариков из черного хлеба (подсушите хлеб в духовке), 200 г греческого йогурта, 1 ч. л. дижонской горчицы, зелень. Куриную грудку нарежьте на кубики, смешайте с морковью по-корейски, кукурузой и сухариками. Для заправки соедините йогурт с горчицей и зеленью. Заправляйте салат непосредственно перед подачей.

Ранее стало известно, как замариновать баклажаны: закуска, от которой не оторваться — хит всех праздников.

Проверено редакцией
Читайте также
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Готовлю «Русского медведя» с копченой колбасой — сытная закуска, которая перетянет все внимание на новогоднем столе
Общество
Готовлю «Русского медведя» с копченой колбасой — сытная закуска, которая перетянет все внимание на новогоднем столе
Достаю лаваш и творог — закуска выходит лучше ресторанной! Делаю рулет с зеленью: ленивый завтрак за 15 минут
Общество
Достаю лаваш и творог — закуска выходит лучше ресторанной! Делаю рулет с зеленью: ленивый завтрак за 15 минут
Новый взгляд на салат «Новогодняя елка»: рецепт с оригинальной подачей
Семья и жизнь
Новый взгляд на салат «Новогодняя елка»: рецепт с оригинальной подачей
Прощай, обыденность! 5 мясных салатов: произведут фурор на любом застолье
Семья и жизнь
Прощай, обыденность! 5 мясных салатов: произведут фурор на любом застолье
салаты
рецепты
диеты
Новый год
Дарья Иванова
Д. Иванова
Диетический салат с сухариками на Новый год: едим всю ночь и не толстеем Встречайте Новый год с легким, диетическим и вкусным салатом с сухариками. Едим всю ночь и не толстеем — настоящая сказка! Калорийность — всего 89 ккал на 100 г.
1 упаковка карпаччо из куриной грудки
150 г моркови по-корейски
150 г кукурузы
100 г сухариков из черного хлеба (подсушите хлеб в духовке)
200 г греческого йогурта
1 ч. л. дижонской горчицы
зелень
>
Куриную грудку нарежьте на кубики, смешайте с морковью по-корейски, кукурузой и сухариками.
Для заправки соедините йогурт с горчицей и зеленью.
Заправляйте салат непосредственно перед подачей.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван участник украинской делегации на переговорах с США
Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА на Волгоград
В Китае рассказали, почему ЕС согласился на пошлины США
Работники МПЗ нашли выброшенного в мусор младенца
Петербуржец пустил в ход кулаки в машине скорой помощи
В России стартовала третья фаза испытаний вакцины от аллергии на березу
«Дальнейшая эксплуатация невозможна»: терминал КТК подвергся новой атаке
Хинштейн раскрыл последствия атаки ВСУ по Курской области
Правила поведения на корпоративе: чтобы не пришлось увольняться
Куда поехать на каникулы многодетной семье недорого: льготы и экономия
Орбан назвал единственное решение для сохранения Украины
Стало известно, кто может занять место Ермака
На острове Русский образовалась гигантская пробка по необычной причине
Этот салат не режут: необычная подача, которая покорит всех
Наступление ВС РФ на Харьков 29 ноября: штаб спецбата ВСУ сровняли с землей
Главу Сакского района Крыма арестовали за получение взятки
Roblox влетело от Роскомнадзора за неподобающий контент
Братья связали сестру скотчем и утопили в болоте по просьбе отца
Обнародованы кадры допроса готовившего теракт в Подмосковье россиянина
Переговоры Уиткоффа с Дмитриевым держали в тайне даже от чиновников из США
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета
Общество

Больше никакого батона! Готовлю узбекский чалпак: кефир, мука и 15 минут готовки. Проще оладий, вкуснее багета

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно
Общество

Драники отменяются. Пеку картофельные «розы» с хрустящими лепестками — получается очень вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.