Теплый салат с чечевицей — кулинарная магия для здоровья. Белок, клетчатка и антиоксиданты в одном блюде, которое согреет и насытит

Сам удивился, как из доступных ингредиентов — куриной грудки, чечевицы и копченой грудинки — рождается такое гармоничное и сытное блюдо. Чечевица, томленная в ароматном бульоне, впитывает все оттенки вкуса, а заправка с чесноком добавляет пикантность.

Что понадобится

Куриная грудка (филе) — 300 г, копченая грудинка (кусок) — 150 г, красная чечевица — 200 г, брюссельская капуста — 200 г, морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., зеленый лук — 3–4 стебля, чеснок — 2 зубчика, бальзамический уксус — 2 ст. л., оливковое масло — 4 ст. л., лавровый лист — 1–2 шт., соль, черный молотый перец — по вкусу.

Как готовлю

В кастрюлю с 2 л кипящей воды опускаем куриную грудку и копченую грудинку. После закипания добавляем очищенные целые морковь и репчатый лук, лавровый лист и варим 10 минут.

Шумовкой извлекаем курицу и овощи, а грудинку оставляем в бульоне. В этот же ароматный бульон закладываем брюссельскую капусту, доводим до кипения, вынимаем ее и перекладываем к курице.

Всыпаем в бульон красную чечевицу и варим до готовности, примерно 10–15 минут, не допуская разваривания. Готовую чечевицу откидываем на дуршлаг, грудинку удаляем.

Остывшую куриную грудку нарезаем кубиками, брюссельскую капусту режем пополам, зеленый лук мелко шинкуем.

Для заправки раздавливаем чеснок, растираем его с щепоткой соли, соединяем с бальзамическим уксусом и оливковым маслом, приправляем перцем.

В большой миске аккуратно смешиваем теплую чечевицу, курицу, капусту и зеленый лук. Поливаем все подготовленной заправкой и сразу подаем.

