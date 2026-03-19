19 марта 2026 в 09:00

Море зелени и капля булгура: готовим настоящий ливанский салат табуле

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Табуле — это, пожалуй, самый известный булгурный салат в мире, но за пределами Ближнего Востока его часто готовят неправильно. В европейских ресторанах подают гору булгура, слегка сдобренную зеленью, тогда как настоящий табуле — это торжество травы, где крупа выступает лишь легкой основой. Ливанцы и сирийцы знают: петрушки должно быть столько, что салат кажется зеленым, а булгура — ровно столько, чтобы связать это воедино.

Начните с подготовки крупы. Полстакана мелкого булгура, который иногда называют «для табуле», залейте холодной водой и оставьте на полчаса. Важно: не варите, а именно замачивайте, чтобы крупа осталась чуть упругой, альденте. Затем откиньте его на мелкое сито и тщательно отожмите руками, удаляя лишнюю влагу. Если этого не сделать, салат получится водянистым и невнятным.

Теперь зелень. Возьмите 2 больших пучка плосколистной петрушки — именно плосколистной, у нее более яркий аромат и она не такая жесткая, как кудрявая. И 1 пучок свежей мяты. Всю зелень нужно мелко-мелко нарубить ножом, не используйте блендер, он превратит траву в кашицу. Это трудоемкий процесс, но именно ручная нарезка сохраняет текстуру и дает правильный сок. Добавьте к зелени 4-5 перьев зеленого лука, тонко нарезанных.

Соедините булгур с зеленью в глубокой миске. Отдельно приготовьте заправку: сок двух лимонов, 5 столовых ложек оливкового масла первого отжима, соль и свежемолотый черный перец. Заправки должно быть много, она пропитает и зелень, и крупу. Влейте ее в салат, добавьте 2 спелых помидора, нарезанных мельчайшими кубиками, и аккуратно перемешайте. Дайте табуле постоять минут 15 перед подачей.

  • Совет: подавайте табуле с листьями салата ромэн или пекинской капусты — в них удобно заворачивать салат и есть руками, как делают на Востоке. Это идеальное блюдо для жаркого дня: легкое, освежающее, но при этом сытное благодаря булгуру.

  • Пищевая ценность на порцию (примерно 250 г): калорийность — 210 ккал, белки — 5 г, жиры — 14 г, углеводы — 18 г.

Оксана Головина
