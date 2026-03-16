16 марта 2026 в 09:00

Та самая запеканка из детства: готовим ностальгический десерт

Та самая запеканка из детства: готовим ностальгический десерт Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Сколько копий сломано вокруг творожной запеканки! В школе ее поливали киселем, в детском саду она выходила пышной и золотистой, но домашние версии часто грешат либо резиновой текстурой, либо излишней влажностью. На самом деле идеальная запеканка — это баланс между нежным суфле и плотной запеканкой, который достигается не количеством яиц, а правильным обращением с крупами и температурным режимом.

Возьмите полкило хорошего творога, лучше всего фермерского, средней жирности, чтобы в нем чувствовалась сливочная нота. Если творог зернистый, его необходимо протереть через сито или пробить погружным блендером до пастообразного состояния — никаких комочков в блюде быть не должно. Отдельно в миске залейте три столовые ложки манной крупы половиной стакана теплого молока и оставьте на полчаса для набухания. Этот шаг многие пропускают, засыпая манку сухой, а потом удивляются, что крупа скрипит на зубах.

Тем временем отделите два желтка от белков. Желтки разотрите с тремя столовыми ложками сахара и щепоткой ванили до легкого побеления. В творожную массу вмешайте разбухшую манку, желтковую смесь и цедру половины лимона — она сделает вкус свежим и объемным. Белки взбейте с маленькой щепоткой соли в пену до устойчивых пиков. Аккуратно вмешайте белки в творог, стараясь сохранить воздушность.

Форму для выпекания смажьте сливочным маслом и присыпьте манкой или сухарями. Выложите творожную массу, разровняйте верх и смажьте его смесью из оставшегося желтка и ложки сметаны для румяной корочки. Отправляйте в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40–45 минут. Но главный секрет кроется в финале: выключите духовку и оставьте запеканку внутри еще на 15 минут, приоткрыв дверцу. Так она не осядет резко от перепада температур.

  • Совет: подавайте запеканку не горячей, а теплой, полив ее не киселем, а ягодным соусом из протертых с сахаром свежих или размороженных ягод.

  • Пищевая ценность на порцию (примерно 200 г): Калорийность: 230 ккал. Белки — 15 г, жиры — 9 г, углеводы — 22 г.

Оксана Головина
