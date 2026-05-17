Редиска да огурец — банальщина: крошу брынзу — и салат в 100 раз вкуснее

Это гениально простой рецепт весеннего салата для тех, кто любит свежие, хрустящие закуски с пикантной ноткой. Никакой сложной нарезки — просто нарезал редис, огурец, добавил кубики брынзы и заправил ароматным маслом.

Получается обалденная вкуснятина: сочная, хрустящая редиска с нежным огурцом, солоноватой брынзой и пряной зеленью в лимонно-масляной заправке. Брынза придает салату сливочную пикантность, а зелень — свежий аромат. Идеален к шашлыку, мясу гриль или как легкий ужин. Готовится за 10 минут, а исчезает мгновенно.

Для приготовления вам понадобится: 300 г редиски, 2 свежих огурца, 150 г брынзы, пучок укропа, пучок петрушки, пучок зеленого лука, сок 1/2 лимона, 3 ст. л. оливкового масла, соль и перец по вкусу. Редиску и огурцы вымойте, обсушите. Редиску нарежьте тонкими кружочками, огурцы — полукольцами. Брынзу нарежьте кубиками. Зелень мелко порубите. В салатнице смешайте редиску, огурцы, брынзу и зелень. Сбрызните лимонным соком, добавьте масло, соль и перец. Аккуратно перемешайте. Подавайте сразу.

Мария Левицкая
