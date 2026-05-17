День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 мая 2026 в 13:34

Зеленый лук теперь играет главную роль: этот салат за 15 минут взрывает вкус

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Обычный зеленый лук может стать главным героем стола. Никаких сложных рецептов: просто нарежьте, заморозьте во льду и полейте заправкой с огоньком. Результат — идеальная закуска за копейки.

Что понадобится

Зеленый лук — 1 пучок, перец чили — 1 шт., кунжут — 1 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., кунжутное масло — 1 ст. л., рисовый уксус — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., кайенский перец — щепотка.

Как готовлю

Нарезаю зеленый лук тончайшей длинной соломкой и погружаю в ледяную воду на 10 минут — это убирает горечь и делает текстуру хрустящей. Затем откидываю на сито, даю стечь и перекладываю в салатник.

В отдельной миске смешиваю соевый соус, кунжутное масло, рисовый уксус, сахар и кайенский перец до полного растворения кристаллов.

Заливаю этой заправкой лук, добавляю мелко нарезанный перец чили, все тщательно перемешиваю и посыпаю кунжутом. Подаю сразу — такой салат идеально освежает жирные блюда вроде плова или барбекю.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Политика не изменилась»: в НХЛ раскрыли судьбу Кубка Стэнли в России
В Химках закрыли крупный торгово-развлекательный центр
Киркоров раскрыл, как помог Болгарии победить на Евровидении
Последствия атаки ВСУ на Москву 17 мая: последние новости, сколько погибших
Мэр Киева забил тревогу из-за взрывов после атак ВСУ на Россию
«Медведь рассвирепел»: учительница Путина поставила Запад на место
Стали известны серьезные последствия взрыва на АЗС в Пятигорске
Восстановительные работы в Карабахе назвали примером для мира
Итоги Евровидения-2026 без России: кто победил, самый скандальный участник
Политолог ответил, изменит ли уход Стармера курс Британии в отношении РФ
Стало известно количество госпитализированных после взрыва в Пятигорске
Виновник чудовищного геноцида в Руанде умер от старости в Гааге
Песков рассказал, где россияне могут внезапно встретить Путина
Песков назвал краеугольный камень нацбезопасности России
В Кремле оценили настроения в Европе по поводу переговоров с Россией
Атака БПЛА привела к пожару в районе АЭС в Абу-Даби
В Баку стартовал рекордный по числу участников Всемирный форум городов
Путин назвал испытания ракеты «Сармат» безусловным успехом
Рой дронов на Москву, гибель мирных жителей: как ВСУ атакуют РФ 17 мая
Визовый центр в Казахстане обманул россиян на миллионы рублей
Дальше
Самое популярное
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Шоу-бизнес

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов
Общество

Посейте в мае — в июне сад в бархатных винно-красных шапках. Многолетник цвета бренди для смелых акцентов

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина
Общество

Оладьи из кабачков — прошлый век: приготовьте «язычки» — и к чаю хороши, и вместо ужина

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.