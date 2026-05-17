Зеленый лук теперь играет главную роль: этот салат за 15 минут взрывает вкус

Обычный зеленый лук может стать главным героем стола. Никаких сложных рецептов: просто нарежьте, заморозьте во льду и полейте заправкой с огоньком. Результат — идеальная закуска за копейки.

Что понадобится

Зеленый лук — 1 пучок, перец чили — 1 шт., кунжут — 1 ст. л., соевый соус — 2 ст. л., кунжутное масло — 1 ст. л., рисовый уксус — 1 ст. л., сахар — 1 ч. л., кайенский перец — щепотка.

Как готовлю

Нарезаю зеленый лук тончайшей длинной соломкой и погружаю в ледяную воду на 10 минут — это убирает горечь и делает текстуру хрустящей. Затем откидываю на сито, даю стечь и перекладываю в салатник.

В отдельной миске смешиваю соевый соус, кунжутное масло, рисовый уксус, сахар и кайенский перец до полного растворения кристаллов.

Заливаю этой заправкой лук, добавляю мелко нарезанный перец чили, все тщательно перемешиваю и посыпаю кунжутом. Подаю сразу — такой салат идеально освежает жирные блюда вроде плова или барбекю.

