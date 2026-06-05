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05 июня 2026 в 14:07

Я думал, шашлык — король мангала. Пока не попробовал хоровац из овощей на углях

Фото: D-NEWS.ru
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Думал, что запечь овощи легко. Но хоровац — это магия: дымок, сладость перца и идеальная кислинка помидоров.

Ингредиенты

Баклажаны — 2 шт., сладкий перец — 3 шт., помидоры — 4 шт., лук — 1 шт., чеснок — 3 зубчика, базилик — пучок, оливковое масло — 3 ст. л., соль — по вкусу, перец черный молотый — по вкусу.

Как готовлю

Сначала мою все овощи, протыкаю баклажаны вилкой и отправляю их на противень в духовку на гриль при 220 градусах. Через 20 минут, когда шкурка почернеет, вытаскиваю перец и помидоры — баклажаны могут томиться дольше.

Теперь надо снять кожицу: перец я кидаю в пакет и на 10 минут в морозилку, тогда шкурка слазит на раз.

Нарезаю мякоть крупными кубиками, смешиваю с мелко рубленным луком, чесноком и базиликом. Солю, перчу, поливаю оливковым маслом и перемешиваю. Подаю теплым или холодным — вкус один к одному с мангала.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Удивительно, как просто из обычных овощей рождается такой насыщенный вкус. Баклажаны я проткнул вилкой, чтобы они не лопнули, и они вышли сочными, а лук, запеченный целиком, стал сладким, почти как десерт. Советую не чистить помидоры от кожицы — она дает ту самую кислинку, которая балансирует все блюдо. Хранить не советую, потому что съедается сразу.

Проверено редакцией
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