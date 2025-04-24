Этот освежающий холодный суп с авокадо и огурцом насытит без тяжести в желудке и охладит лучше мороженого! Готовится за 10 минут — идеально для жарких дней.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • авокадо — 1 шт.;

  • огурец — 2 шт.;

  • кефир — 200 мл;

  • укроп — пучок;

  • чеснок — 1 зубчик;

  • лимонный сок — 1 ст. л.;

  • соль, перец — по вкусу;

  • лед — несколько кубиков.

Приготовление:

  1. Авокадо и огурец нарежьте кубиками.

  2. Взбейте в блендере с кефиром, укропом и чесноком.

  3. Добавьте лимонный сок, соль и перец.

  4. Подавайте с кубиками льда и веточкой укропа.

Для сытности добавьте отварные креветки или куриную грудку. Храните в холодильнике не более 6 часов — так суп сохранит свежесть и яркий вкус. Попробуйте — это действительно спасение в жару!

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