Этот освежающий холодный суп с авокадо и огурцом насытит без тяжести в желудке и охладит лучше мороженого! Готовится за 10 минут — идеально для жарких дней.
Ингредиенты (на 2 порции):
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авокадо — 1 шт.;
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огурец — 2 шт.;
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кефир — 200 мл;
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укроп — пучок;
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чеснок — 1 зубчик;
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лимонный сок — 1 ст. л.;
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соль, перец — по вкусу;
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лед — несколько кубиков.
Приготовление:
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Авокадо и огурец нарежьте кубиками.
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Взбейте в блендере с кефиром, укропом и чесноком.
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Добавьте лимонный сок, соль и перец.
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Подавайте с кубиками льда и веточкой укропа.
Для сытности добавьте отварные креветки или куриную грудку. Храните в холодильнике не более 6 часов — так суп сохранит свежесть и яркий вкус. Попробуйте — это действительно спасение в жару!
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