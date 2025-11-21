Маринованные баклажаны: закуска, от которой не оторваться — хит всех праздников

Маринованные баклажаны: закуска, от которой не оторваться — хит всех праздников

Хрустящие маринованные баклажаны по-азиатски — хит всех праздников. Вкус получается сбалансированным — солено-сладковатый соус, острота чеснока, свежесть зелени и сочный хруст перца идеально оттеняют нежные баклажаны.

Рецепт: баклажаны нарежьте кружочками или брусочками, обильно обваляйте в кукурузном крахмале и обжарьте в раскаленном масле до золотистой хрустящей корочки. Этот секретный прием с крахмалом не даст баклажанам впитать много масла и сохранит их форму. Пока жареные ломтики слегка остывают, приготовьте ароматный маринад: смешайте 50 мл соевого соуса, 2-3 измельченных зубчика чеснока, мелко нарезанный болгарский перец и свежую кинзу или петрушку. Залейте горячие баклажаны этим маринадом, аккуратно перемешайте и оставьте пропитываться минимум на час.

Маринованные баклажаны — это закуска, от которой невозможно оторваться!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Зимний» с селедкой и солеными огурцами: настоящий конкурент шубы.