Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 19:48

Маринованные баклажаны: закуска, от которой не оторваться — хит всех праздников

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Хрустящие маринованные баклажаны по-азиатски — хит всех праздников. Вкус получается сбалансированным — солено-сладковатый соус, острота чеснока, свежесть зелени и сочный хруст перца идеально оттеняют нежные баклажаны.

Рецепт: баклажаны нарежьте кружочками или брусочками, обильно обваляйте в кукурузном крахмале и обжарьте в раскаленном масле до золотистой хрустящей корочки. Этот секретный прием с крахмалом не даст баклажанам впитать много масла и сохранит их форму. Пока жареные ломтики слегка остывают, приготовьте ароматный маринад: смешайте 50 мл соевого соуса, 2-3 измельченных зубчика чеснока, мелко нарезанный болгарский перец и свежую кинзу или петрушку. Залейте горячие баклажаны этим маринадом, аккуратно перемешайте и оставьте пропитываться минимум на час.

Маринованные баклажаны — это закуска, от которой невозможно оторваться!

Ранее стало известно, как приготовить салат «Зимний» с селедкой и солеными огурцами: настоящий конкурент шубы.

Проверено редакцией
Читайте также
Роскошнее оливье и «Мимозы» — «Малахитовая шкатулка». Салат-сокровищница на новогодний стол: очень вкусный и простой
Общество
Роскошнее оливье и «Мимозы» — «Малахитовая шкатулка». Салат-сокровищница на новогодний стол: очень вкусный и простой
Беспроигрышный рецепт запеченной курицы целиком: с чесночной корочкой и сочным мясом
Общество
Беспроигрышный рецепт запеченной курицы целиком: с чесночной корочкой и сочным мясом
Хрустящий «мешочек» для ужина: готовлю хурджин по-армянски — нужны лаваш, мясо и паприка
Общество
Хрустящий «мешочек» для ужина: готовлю хурджин по-армянски — нужны лаваш, мясо и паприка
Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление!
Семья и жизнь
Баклажан — это скучно? Эти 8 рецептов перевернут ваше представление!
Закуска «Баклажаны как шашлык» разлетается и летом и зимой: простой рецепт превращает овощи в деликатес
Общество
Закуска «Баклажаны как шашлык» разлетается и летом и зимой: простой рецепт превращает овощи в деликатес
баклажаны
рецепты
закуски
застолье
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Крупный сбой Cloudflare парализовал работу тысяч сайтов
Стало известно, насколько хорошо работает «период охлаждения» для SIM-карт
Путин раскрыл иллюзии Киева и Брюсселя
Триумф Глобального Юга: как БРИКС создает справедливый миропорядок
«Может быть»: Путин оценил перспективы мирного плана Трампа по Украине
Путин рассказал о просьбе США в отношении Украины
Опубликовано видео с оперативного совещания Путина с Совбезом
Россия получила от США мирный план по Украине
«Не секрет»: Путин рассказал об обсуждении плана по Украине с США
Мост в будущее: итоги VII Международного муниципального форума БРИКС
Эсминец США развернул танкер с нафтой у берегов Венесуэлы
«Мост возможностей»: предприниматель о новом способе бизнес-коммуникаций
«Ушла наша мамочка»: Виторган рассказал о смерти близкого родственника
Трамп оценил угрозу России балтийским странам
Измены, потеря ребенка, слова о России и Украине: как живет Алика Смехова
Петербуржцам рассказали о погоде в начале последней осенней недели
Продажи одной сверхпопулярной сладости обрушились в России
Доктор Мясников заявил об опасной группе лекарств для гипертоников
Известный телеведущий стал инструктором на авиатренажере
Умер автор саундтрека к «Монахине»
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно
Общество

Вкуснее любых салатов — закуска «Лотосы» из крабовых палочек: просто, празднично и очень вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.