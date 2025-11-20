Международный муниципальный форум стран БРИКС
20 ноября 2025 в 21:26

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Эти щи никогда не надоедают! Эти щи никогда не надоедают! Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сытные щи на наваристом бульоне согревают и отлично утоляют голод. Делимся традиционным рецептом щей из кислой капусты.

Ингредиенты

  • Говяжьи ребра — 600–700 г
  • Квашеная капуста — 600 г
  • Картошка — 500 г
  • Луковицы — 1–2 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Корень петрушки — 1 шт.
  • Томатная паста — 2 ст. л.
  • Растительное масло — 6–7 ст. л.
  • Вода — 3–3,5 л
  • Лавровый лист — 2 шт.
  • Соль, перец — на свой вкус
  • Свежая зелень — на свой вкус
  • Сметана — по желанию

Способ приготовления

Выложите ребра в глубокую кастрюлю, всыпьте соль, перец, лаврушку и корень петрушки, залейте водой и варите 1–1,5 часа после закипания. Затем лаврушку и корень нужно удалить. Говядину снимите с костей и верните в бульон.

Пока бульон варится, очистите и крупно нарежьте картошку. Капусту выложите в сковородку с маслом и жарьте до мягкости. Добавьте к капусте средненарезанный лук и тертую морковку, жарьте до мягкости и золотистости. Во время жарки вмешайте томатную пасту.

Всыпьте картошку в сварившийся бульон, готовьте еще 20 минут. Затем всыпьте заправку, перемешайте, попробуйте на вкус и, если хотите, добавьте еще немного соли. Варите еще несколько минут, всыпьте мелко нашинкованную зелень и оставьте настаиваться на полчаса.

Щи из кислой капусты готовы! Суп можно есть как со сметаной, так и без добавок: он очень вкусный и сытный сам по себе.

Ранее мы поделились рецептом маринованных яиц.

