23 ноября 2025 в 17:00

Маринованная капуста к картошечке и мясу: готовим полезно — секрет в закваске из яблочного уксуса и нерафинированного масла

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Маринованная капуста к картошечке и мясу: готовим полезно — секрет в закваске из яблочного уксуса и нерафинированного масла. Ищете закуску, которая дополнит любое блюдо и поразит ярким вкусом? Эта маринованная капуста с перцем и морковью станет вашим кулинарным открытием! Идеальный баланс хруста, пикантности и легкой кислинки. Простота приготовления и доступные ингредиенты делают этот рецепт настоящей палочкой-выручалочкой.

Нашинкуйте 2 кг капусты, натрите 2 моркови, нарежьте 2 болгарских перца соломкой и добавьте 3-4 зубчика чеснока. Для маринада вскипятите 1 л воды с 2 ст. л. соли, 4 ст. л. сахара, перцем горошком, 2 лавровыми листами, остудите немного, добавьте 90 мл нерафинированного подсолнечного масла и 90 мл яблочного уксуса. Залейте овощи горячим маринадом и дайте полностью остыть. Уберите в холодильник на 12 часов — за это время капуста пропитается и станет невероятно ароматной. Подавайте как самостоятельную закуску или к мясу — она особенно хороша с горячим картофелем!

Ранее мы делились рецептом закуски на вес золота. Квашеная капуста с яблоком и клюквой — кладезь витаминов. Самый простой рецепт.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
