Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
14 декабря 2025 в 10:13

Стало известно, кто сохранит право на бесплатные лекарства в 2026 году

ЦГ: право на бесплатные лекарства в 2026 году сохранят все федеральные льготники

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Система льготного лекарственного обеспечения в России сохранится в 2026 году, поэтому право на бесплатное получение лекарственных средств сохранят все федеральные льготники, заявил «Царьграду» депутат Госдумы Никита Чаплин. При этом отмечается, что россиян ждут определенные корректировки. Изменения затронут перечни предоставляемых препаратов, процедуру их выдачи, а также правила выписки рецептов.

Право на бесплатное получение лекарственных средств в 2026 году сохранят все федеральные льготники. В этот перечень входят инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, лица, пострадавшие от воздействия радиации, а также граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями, — отметил парламентарий.

Круг лиц, имеющих право на такое обеспечение, определяется на федеральном уровне. Детализация и практическая реализация этого права осуществляется региональными властями. В одних случаях льгота предоставляется автоматически федеральным категориям, в других — по решению субъекта РФ.

Депутат ГД Сергей Леонов говорил, что жители России, страдающие от ряда серьезных заболеваний, имеют право на получение льготных медикаментов. Это право распространяется на граждан с диагностированным сахарным диабетом, онкологическими болезнями, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и некоторыми другими медицинскими показаниями.

лекарства
льготы
Госдума
общество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция предупредила о новой схеме мошенничества с проверкой качества воды
Маликов поднял гонорары в 2,5 раза с помощью мемов и нейросетей
Паштет, который изменит ваше мнение о постных закусках. Готовим за 30 минут
Российские бобслеисты лишились нейтрального флага на международных турнирах
Известный ведущий объявил бойкот правящим политикам в Великобритании
В Латвии опозорились из-за грязного автомобиля для президента Польши
В российском регионе недовольный пассажир выстрелил в голову таксисту
Москвич выиграл первое в России дело по «эффекту Долиной»
Серийный массажист-насильник заманивал жертв купонами на скидку
Россиянка «купила» домофон за 14 млн рублей
Стало известно о переговорах России и Израиля по одному вопросу
Почему не работает WhatsApp 14 декабря: где сбои в России, когда заблокируют
Наступление ВС РФ на Запорожье 14 декабря: сдача Гуляйполя, вопли командира
США вернут одной стране работы Пикассо после скандала с коррупцией
Наступление ВС РФ на Харьков 14 декабря: ложь Зеленского, правда о Купянске
«Жирный плевок в лицо»: Медведев возмутился службой Macan в армии
Секретный тофу-паштет: намазка для идеальных брускетт
Автомобиль с двумя людьми упал в реку
Стало известно о дружбе раввинов России и Одессы
Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все
Общество

Сметана, какао и вареная сгущенка! Готовлю белорусский торт «Минский». Вкус из детства, который помнят все

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.