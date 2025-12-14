Стало известно, кто сохранит право на бесплатные лекарства в 2026 году

Стало известно, кто сохранит право на бесплатные лекарства в 2026 году ЦГ: право на бесплатные лекарства в 2026 году сохранят все федеральные льготники

Система льготного лекарственного обеспечения в России сохранится в 2026 году, поэтому право на бесплатное получение лекарственных средств сохранят все федеральные льготники, заявил «Царьграду» депутат Госдумы Никита Чаплин. При этом отмечается, что россиян ждут определенные корректировки. Изменения затронут перечни предоставляемых препаратов, процедуру их выдачи, а также правила выписки рецептов.

Право на бесплатное получение лекарственных средств в 2026 году сохранят все федеральные льготники. В этот перечень входят инвалиды, участники и ветераны Великой Отечественной войны, лица, пострадавшие от воздействия радиации, а также граждане, страдающие социально значимыми заболеваниями, — отметил парламентарий.

Круг лиц, имеющих право на такое обеспечение, определяется на федеральном уровне. Детализация и практическая реализация этого права осуществляется региональными властями. В одних случаях льгота предоставляется автоматически федеральным категориям, в других — по решению субъекта РФ.

Депутат ГД Сергей Леонов говорил, что жители России, страдающие от ряда серьезных заболеваний, имеют право на получение льготных медикаментов. Это право распространяется на граждан с диагностированным сахарным диабетом, онкологическими болезнями, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и некоторыми другими медицинскими показаниями.