В Госдуме рассказали, кто из россиян может получить льготные лекарства

В Госдуме рассказали, кто из россиян может получить льготные лекарства Депутат Леонов: людям с сахарным диабетом положены льготные лекарства

Россияне с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и другими медицинскими показаниями вправе получать льготные лекарства, заявил RT депутат Госдумы Сергей Леонов. В отдельных регионах такую поддержку предоставляют пенсионерам и детям из многодетных семей.

Бесплатные медикаменты могут быть положены пенсионерам, детям из многодетных семей до шести лет и другим категориям. В Москве, например, льготные лекарства могут получить граждане, страдающие онкологическими заболеваниями, мерцательной аритмией либо гиперлипидемией с очень высоким риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, — уточнил Леонов.

Он добавил, что бесплатными лекарствами обеспечивают инвалидов I группы, неработающих инвалидов II группы, детей-инвалидов, ветеранов ВОВ и боевых действий, Героев СССР и РФ. На такую меру поддержки также могут рассчитывать Герои Социалистического Труда, полные кавалеры ордена Славы, а также те, кто пострадал вследствие радиационных аварий.

Ранее юрист Максим Сикач заявил, что выгоднее выбирать натуральную форму получения социальных услуг, чем денежную. По его словам, соцтакси, бесплатные лекарства и путевки в санатории стоят намного больше предлагаемой ежемесячной выплаты.