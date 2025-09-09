Россиянам объяснили, какая форма получения льгот наиболее выгодная

Выгоднее выбирать натуральную форму получения социальных услуг, чем денежную, заявил в разговоре с NEWS.ru юрист, специализирующийся на социальных льготах, Максим Сикач. По его словам, соцтакси, бесплатные лекарства и путевки в санатории стоят намного больше предлагаемой ежемесячной выплаты. Однако, отметил эксперт, у каждой из форм есть свои плюсы и минусы.

На мой взгляд, лучше натуральная форма получения соцуслуг, так как денежная форма предполагает небольшую компенсацию. Мои доверители, которые являются инвалидами II и III групп, получают в Москве совсем немного — около 1300 рублей. Социальное такси, получение лекарств и так далее получается выгоднее, чем эта сумма, — заявил Сикач.

С другой стороны, отметил юрист, компенсации в натуральной форме сложнее получить, так как нужно собирать документы, заполнять специальные бланки, получать направления, рецепты у врачей. Это может быть труднее для людей с ограниченными возможностями здоровья, добавил он.

Ранее в Социальном фонде РФ напомнили о необходимости определиться с формой получения мер соцподдержки до 1 октября. Доступны два варианта: натуральная и денежная. Первая предполагает предоставление лекарств и медицинских изделий по рецепту, путевок в санатории, бесплатного проезда на пригородных электричках, а также в поездах дальнего следования к месту лечения и обратно. Если выбрать вторую форму, то по ней льготнику положена ежемесячная выплата 1 728,46 рубля в месяц.