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04 августа 2025 в 15:50

Названы категории граждан, которым положены бесплатные соцуслуги по дому

Совфед: инвалидам и ветеранам ВОВ положены бесплатные соцуслуги по дому

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бесплатные социальные услуги по дому могут получить инвалиды, ветераны и участники Великой Отечественной войны, заявила RT сенатор и председатель общероссийского общественного движения «Социал-демократический союз женщин России» Ольга Епифанова. Речь также идет о лицах, пострадавших от чрезвычайных ситуаций.

По словам Епифановой, к числу получателей услуг относятся жители блокадного Ленинграда, осажденного Севастополя и Сталинграда и другие категории граждан. Если нуждающийся в помощи имеет семью, услуги социального работника предоставляются при наличии уважительных причин, таких как болезнь близких или их проживание в другом регионе.

Сенатор подчеркнула, что бесплатные услуги оказываются в зависимости от уровня среднедушевого дохода заявителя на момент обращения. Социальный работник может помочь с уборкой жилья, приготовлением пищи, покупкой продуктов и медикаментов, оплатой коммунальных услуг, а также с личной гигиеной и контролем за приемом лекарств. Кроме того, он сопровождает граждан к врачам и помогает в оформлении необходимых документов.

Ранее пенсионерам напомнили, что им предоставляется ряд льгот по оплате ЖКУ. Для этого необходимо письменное заявление, но не все граждане на заслуженном отдыхе имеют право на компенсацию этого вида расходов.

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