В России ввели единые критерии оценки работников соцобслуживания В России появился ГОСТ с требованиями к качеству соцуслуг

Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ, регулирующий качество социальных услуг: в документе прописаны конкретные требования к сотрудникам организаций соцобслуживания, передает РИА Новости. Нововведения начнут действовать с сентября и затронут структуру и оценку персонала.

Согласно стандарту, работники сферы соцобслуживания теперь четко разделяются на три категории: административно-управленческий состав, основной персонал и вспомогательные сотрудники.

Документ также подробно описывает функции и необходимые компетенции специалистов. Кроме того, введены критерии, по которым будет оцениваться их работа. Установлен и обязательный минимальный уровень требований, которого должны придерживаться все организации, оказывающие социальные услуги.

