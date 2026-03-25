25 марта 2026 в 01:42

В России ввели единые критерии оценки работников соцобслуживания

В России появился ГОСТ с требованиями к качеству соцуслуг

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Росстандарт утвердил обновленный ГОСТ, регулирующий качество социальных услуг: в документе прописаны конкретные требования к сотрудникам организаций соцобслуживания, передает РИА Новости. Нововведения начнут действовать с сентября и затронут структуру и оценку персонала.

Согласно стандарту, работники сферы соцобслуживания теперь четко разделяются на три категории: административно-управленческий состав, основной персонал и вспомогательные сотрудники.

Документ также подробно описывает функции и необходимые компетенции специалистов. Кроме того, введены критерии, по которым будет оцениваться их работа. Установлен и обязательный минимальный уровень требований, которого должны придерживаться все организации, оказывающие социальные услуги.

Ранее Росстандарт впервые за 20 лет принял новый ГОСТ на вещества, необходимые для изготовления асфальта для дорог. В ведомстве отметили, что обновленные требования помогут повысить качество дорог в стране, использование этих материалов позволяет существенно улучшить устойчивость покрытия к образованию колеи в условиях высоких температур и интенсивного движения тяжелого транспорта.

До этого сообщалось, что в России начнет действовать новый ГОСТ на мороженое. Изменения вступят в силу 1 января 2028 года, следовало из обнародованного документа.

В России ввели единые критерии оценки работников соцобслуживания
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Москва

Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Общество

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

