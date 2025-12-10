Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Москалькова назвала два региона с наименьшей удовлетворенностью медпомощью

Москалькова: медпомощью меньше всего удовлетворены жители Тывы и Томской области

Татьяна Москалькова Татьяна Москалькова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Самая низкая удовлетворенность качеством медицинской помощи отмечена в Тыве и Томской области, заявила в беседе с РБК уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, основные проблемы связаны с дефицитом медперсонала и трудностями доступа к лечению.

Она подчеркнула, что важным направлением остается расширение профилактических осмотров и диспансеризации. В качестве положительного примера омбудсмен привела Башкирию, где было создано девять межмуниципальных отделений скорой помощи, расположенных вблизи границ районов. Такая модель, по ее оценке, позволяет значительно экономить время медицинских работников и пациентов.

Серьезную озабоченность вызывает и доступность медицинской помощи в первичном звене, добавила уполномоченный по правам человека. Граждане жалуются на очереди в поликлиниках, проблемы с записью на прием к врачу, лабораторные и диагностические исследования, а также невозможность получить консультации узких специалистов.

Ранее Москалькова сообщила, что область льготного лекарственного обеспечения в России имеет ряд системных проблем. По ее словам, в их число входят несвоевременное обеспечение россиян льготными препаратами и неравномерное распределение лекарств между регионами.

