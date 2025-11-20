Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 14:24

В Госдуме назвали условия для получения мигрантами бесплатной медпомощи

Володин: мигранту нужно отработать не менее пяти лет для получения полиса ОМС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Трудовым мигрантам и людям без гражданства можно будет воспользоваться бесплатной медицинской помощью в России после отработки пяти лет, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале, комментируя принятие парламентом соответствующего закона. По его словам, право на полис ОМС нужно подтвердить честным трудом.

Теперь, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью в нашей стране, иностранные граждане должны легально отработать минимум пять лет на территории России. Исключение — экстренные случаи, — написал Володин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон об увеличении стоимости патента на работу для мигрантов до 10 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что до этого стоимость патента составляла 8,9 тыс. рублей.

Также президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь работодатели смогут расторгать трудовые договоры при необходимости сократить численность иностранных работников по требованию региональных властей.

Россия
Вячеслав Володин
Госдума
медпомощь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Симоньян призналась, что осталась без волос
В Германии раскрыли, что происходит в Киеве из-за бегства Умерова
Полотенца, халаты и ароматы: формула утреннего комфорта
Брускетта с рикоттой и клубникой: вечерний перекус для сохранения талии
Москвича-затейника в супермаркете заставили опустошить «тайник» в штанах
ИБ-эксперт предупредил о схемах мошенничества в преддверии Нового года
Путин рассказал о значении работающих героев СВО в авиаотрасли
Суд вынес приговор подорвавшему автомобиль полковника ГРУ в Москве
Подросток из Москвы поэкспериментировал с фольгой и устроил взрыв в школе
Общественница предупредила об опасности зарубежных «модельных» конкурсов
На Украине признали обвал фронта в «форпосте Запорожья»
Политолог рассказал, чем ценен статус наукогорада
Стало известно, почему круизный лайнер с россиянами развернули в Стамбуле
Эти десерты станут хитом вашего стола: топ-8 рецептов с желатином
В Забайкалье выявили случай продажи контрафактной одежды
Бразилия представит на VII ММФ БРИКС проект по утилизации мусора
Минтранс обозначил, кто обеспечит Россию технологиями для ВСМ
Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения и пригласил попить чайку
«Как в 2019 году»: названы товары, которые подорожают после повышения НДС
Церемония вручения премии «Все Цвета Джаза» прошла в Москве
Дальше
Самое популярное
Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — простые ингредиенты и 5 минут на сборку

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала манку с яблоком — и на сковородку! Эти лепешки улетают на завтрак на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно
Общество

Беру картошку и горстку муки — пеку рогульки по-домашнему: просто, вкусно и необычно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.