В Госдуме назвали условия для получения мигрантами бесплатной медпомощи Володин: мигранту нужно отработать не менее пяти лет для получения полиса ОМС

Трудовым мигрантам и людям без гражданства можно будет воспользоваться бесплатной медицинской помощью в России после отработки пяти лет, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале, комментируя принятие парламентом соответствующего закона. По его словам, право на полис ОМС нужно подтвердить честным трудом.

Теперь, чтобы воспользоваться бесплатной медицинской помощью в нашей стране, иностранные граждане должны легально отработать минимум пять лет на территории России. Исключение — экстренные случаи, — написал Володин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон об увеличении стоимости патента на работу для мигрантов до 10 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что до этого стоимость патента составляла 8,9 тыс. рублей.

Также президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень оснований для увольнения иностранных граждан. Теперь работодатели смогут расторгать трудовые договоры при необходимости сократить численность иностранных работников по требованию региональных властей.