Собянин поднял стоимость патента на работу в Москве для иностранцев Собянин повысил стоимость патента на работу для иностранцев до 10 тыс. рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон об увеличении стоимости патента на работу для мигрантов до 10 тыс. руб. в месяц, документ опубликован на сайте столичного правительства. Отмечается, что до этого стоимость патента составляла 8,9 тыс. рублей.

В 2025 году коэффициент, отражающий особенности рынка труда в столице, составил 2,8592. На его основе рассчитывается стоимость патента для иностранцев. В 2026-м коэффициент составит 2,9323.

В статье 1 цифры «2025» заменить цифрами «2026», цифры «2,8592» заменить цифрами «2,9323», — говорится в новом законе.

