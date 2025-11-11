Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 21:42

Собянин поднял стоимость патента на работу в Москве для иностранцев

Собянин повысил стоимость патента на работу для иностранцев до 10 тыс. рублей

Сергей Собянин Сергей Собянин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил закон об увеличении стоимости патента на работу для мигрантов до 10 тыс. руб. в месяц, документ опубликован на сайте столичного правительства. Отмечается, что до этого стоимость патента составляла 8,9 тыс. рублей.

В 2025 году коэффициент, отражающий особенности рынка труда в столице, составил 2,8592. На его основе рассчитывается стоимость патента для иностранцев. В 2026-м коэффициент составит 2,9323.

В статье 1 цифры «2025» заменить цифрами «2026», цифры «2,8592» заменить цифрами «2,9323», — говорится в новом законе.

Ранее Собянин заявил, что на востоке Москвы пройдут масштабные работы по благоустройству дорог. В частности, будут обновлены участок МКАД и прилегающая к нему улично-дорожная сеть. Кроме того, в следующем году планируется построить еще 2,5 км новых дорог. Как уточнил Собянин, будут обновлены съезды, полосы разгона, боковые проезды и заездные карманы. Кроме того, появится прямой съезд и выезд между МКАД и улицей Сталеваров. На востоке столицы также установят новые остановки общественного транспорта и тротуары.

Сергей Собянин
Москва
законы
мигранты
