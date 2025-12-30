Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
30 декабря 2025 в 10:46

Володин предупредил бизнес о штрафах за навязывание услуг

Госдума ужесточила наказание для банков и бизнеса за навязанные услуги

С января 2026 года в России вступит в силу ряд мер по защите потребителей от навязанных услуг, сообщил в своем блоге в MAX председатель Госдумы Вячеслав Володин. Теперь должностным лицам за подобную практику грозит взыскание до 150 тыс. рублей, а юридическим лицам — до полумиллиона.

Ранее был принят закон, согласно которому продажа дополнительных товаров, услуг и работ за отдельную плату может осуществляться исключительно с согласия потребителя, — написал Володин.

Особое внимание законодатели уделили финансовому сектору. Со следующего года ответственность банков за нарушение прав потребителей вырастет до 1% от размера их капитала, при этом минимальный порог штрафа составит 1 млн рублей. Такие санкции должны стать серьезным сдерживающим фактором для кредитных организаций, злоупотребляющих своим положением. По словам спикера, эпоха безнаказанности за мелкий шрифт в договорах и скрытые комиссии уходит в прошлое.

Ранее президент Владимир Путин подписал закон, вводящий крупные штрафы для операторов связи за превышение лимита сим-карт. Он установил ограничение на 20 карт для россиян и 10 — для иностранцев. Теперь за выдачу «лишних» карт или игнорирование самозапрета должностным лицам грозит до 50 тыс. рублей штрафа, а компаниям — до 500 тыс.

Вячеслав Володин
банки
права потребителей
россияне
услуги
Госдума
