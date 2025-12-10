Москалькова заявила о системных проблемах с льготными лекарствами в России

Область льготного лекарственного обеспечения в России имеет ряд системных проблем, заявила в беседе с РБК уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, в их число входят несвоевременное обеспечение россиян льготными препаратами и неравномерное распределение лекарств между регионами.

По мнению омбудсмена, особую озабоченность вызывает тот факт, что в стране нет должного контроля за потребностью регионов в лекарствах и составлением заявок на их закупку. Кроме того, существуют сбои в проведении конкурсных процедур по закупке препаратов, а управление товарными запасами недостаточно эффективно, подчеркнула она.

В целом за 10 месяцев 2025 года в аппарат уполномоченного по теме охраны здоровья поступило меньше жалоб, чем в 2024 и 2023 годах, уточнила Москалькова. В основном люди жаловались на недоступность скорой помощи и сложность записи на прием к врачу, резюмировала она.

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России вступают в силу обновленные правила проведения диспансеризации. Программа профилактических осмотров будет расширена за счет включения новых исследований. В их числе — тесты на вирусные гепатиты, прежде всего гепатит С, а также углубленная диагностика репродуктивного здоровья.