Россиянам рассказали о новых правилах диспансеризации в 2026 году Терапевт Демидик: с 2026 года в РФ изменятся правила прохождения диспансеризации

С 2026 года в России вступают в силу обновленные правила проведения диспансеризации, сообщил врач-терапевт Дмитрий Демидик в беседе с «Известиями». Он подчеркнул, что пройти обследование могут все граждане, достигшие 18 лет.

Пройти обследование могут все граждане от 18. Для лиц 18-39 лет оно проводится раз в три года, после 40 — ежегодно, — сказал Демидик.

По его словам, программа профилактических осмотров будет расширена за счет включения новых исследований. В их числе — тесты на вирусные гепатиты, прежде всего гепатит С, а также углубленная диагностика репродуктивного здоровья.

Демидик отметил, что одной из целей нововведений является забота о малоподвижных группах населения. Для их удобства разработан специальный протокол, позволяющий медикам посещать пациентов на дому для забора анализов или организовывать их доставку в лечебные учреждения.

