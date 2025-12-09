ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 13:48

Россиянам рассказали о новых правилах диспансеризации в 2026 году

Терапевт Демидик: с 2026 года в РФ изменятся правила прохождения диспансеризации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
С 2026 года в России вступают в силу обновленные правила проведения диспансеризации, сообщил врач-терапевт Дмитрий Демидик в беседе с «Известиями». Он подчеркнул, что пройти обследование могут все граждане, достигшие 18 лет.

Пройти обследование могут все граждане от 18. Для лиц 18-39 лет оно проводится раз в три года, после 40 — ежегодно, — сказал Демидик.

По его словам, программа профилактических осмотров будет расширена за счет включения новых исследований. В их числе — тесты на вирусные гепатиты, прежде всего гепатит С, а также углубленная диагностика репродуктивного здоровья.

Демидик отметил, что одной из целей нововведений является забота о малоподвижных группах населения. Для их удобства разработан специальный протокол, позволяющий медикам посещать пациентов на дому для забора анализов или организовывать их доставку в лечебные учреждения.

Ранее депутат Госдумы Сергей Леонов раскрыл, кто из россиян может получить льготные лекарства. Препараты доступны гражданам с сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, туберкулезом и другими медицинскими показаниями.

