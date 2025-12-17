В Госдуме назвали главные достижения отечественной медицины за 10 лет

Главное достижение российское медицины — бесплатная диспансеризация, сообщил NEWS.ru глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Также, по его словам, РФ может гордиться очень низкими показателями младенческой смертности, открытием новых учреждений здравоохранения и повышением доступности высокотехнологичной медпомощи.

Самое главное достижение — это, конечно, диспансеризация. Еще у нас есть достижения по снижению младенческой смертности. Эти показатели у нас очень низкие, лучше любых мировых стандартов. За последнее время построены сотни фельдшерско-акушерских пунктов, онкологических центров. Еще одно важное достижение — повышение доступности высокотехнологичной медицинской помощи, — заявил Леонов.

Он подчеркнул, что сегодня практически нет проблемы сделать какую-то серьезную операцию. По словам парламентария, в некоторых районных больницах проводят стентирование и удаляют тромбы через маленький прокол. Также Леонов отметил, что в целом за последние 10 лет в здравоохранение вложены огромные деньги.

Ранее врач общей практики Денис Прокофьев назвал частое и бесконтрольное применение антибиотиков одной из главных проблем мировой медицины. По его словам, это снижает эффективность препаратов, а также приводит к появлению таких патогенных бактерий, которые имеют стопроцентную устойчивость ко всем существующим антибактериальным препаратам, пояснил он.