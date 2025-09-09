Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 06:58

Раскрыто, до какого времени россияне должны выбрать форму получения льгот

Соцфонд: россияне до 1 октября должны выбрать форму получения поддержки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, должны до 1 октября определиться с формой их получения. Согласно документу Социального фонда РФ, доступны два варианта, пишет РИА Новости.

Россияне, имеющие право на федеральные льготы и меры социальной поддержки, могут до конца сентября определить, в какой форме получать набор социальных услуг: натуральной или денежной, — указано в сообщении.

Натуральная форма включает предоставление лекарств, медицинских изделий, путевок в санаторий, а также бесплатный проезд на пригородном и междугородном транспорте к месту лечения. При отказе от всех услуг выплачивается ежемесячная компенсация в размере 1728,46 рубля. Возможен также частичный отказ от услуг с сохранением отдельных льгот.

Выбранный порядок будет действовать в течение следующего года. Для выбора формы получения необходимо подать заявление через «Госуслуги», клиентскую службу Социального фонда или МФЦ. Изменение выбранного варианта возможно в любое время путем подачи нового заявления.

Ранее сообщалось, что пенсионные выплаты россиянам, которые получают страховую пенсию по старости и отметили 80 лет в сентябре 2025 года, увеличат в октябре. Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин отметил, что пенсия станет больше на 10,2 тыс. рублей.

