В Счетной палате раскрыли, как изменились расходы регионов на соцподдержку Аудитор СП Трунова: расходы 69 регионов на соцподдержку выросли в 2025 году

Расходы 69 регионов на социальную поддержку выросли за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет «Парламентская газета» со ссылкой на аудитора Счетной палаты Наталью Трунову. В общей сложности регионы потратили 18,4 трлн рублей в период с января по сентябрь.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост расходов ускорился в большинстве регионов при незначительном росте доходов. С превышением темпа роста расходов исполнены бюджеты 69 регионов, при этом в семи регионах расхождение расходов и доходов превышает 15 процентных пунктов, — отметила Трунова.

Уточняется, что в указанных регионах за этот период был незначительный рост доходов на 13%. Этого добились за счет налоговых и неналоговых отчислений, а также безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней. Всего доходы консолидированных региональных бюджетов за январь — сентябрь 2025 года составили 18,2 трлн рублей.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что реализация проекта альтернативного бюджета обеспечит пополнение государственной казны на 13 трлн рублей. По его словам, данная мера окажет поддержку нуждающимся слоям общества.