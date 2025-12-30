Стало известно о попытках ВСУ прорваться в Купянск Российские БПЛА подбили пикапы со штурмовикам ВСУ при попытке прорыва в Купянск

Российские военные группировки войск «Запад» поразили три пикапа, на которых штурмовые группы ВСУ пытались прорваться в сторону Купянска, сообщили в Минобороны России. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, удар нанесли подразделения беспилотных систем.

Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск «Запад» уничтожают украинских боевиков, пытающихся прорваться в сторону Купянска. С применением FPV-дронов уничтожено три пикапа, которые украинские боевики использовали для передвижения штурмовиков, и пехота ВСУ, — сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали бойцов корпуса «Хартия», которые распространяли сообщения о взятии Купянска подразделениями ВСУ. Несмотря на привлечение западной бронетехники и иностранных наемников, ситуация на данном направлении остается под контролем ВС РФ. В Минобороны эту информацию никак не комментировали.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что необходимо пресекать попытки ВСУ помешать российской армии в Купянске. Глава государства подтвердил, что он в курсе предпринимаемых действий на этом направлении.