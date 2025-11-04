Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
04 ноября 2025 в 09:07

В России предложили ввести зарплату для родителей

Депутат Милонов предложил ввести зарплату для воспитывающего детей родителя

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести государственную выплату для родителей, полностью посвящающих себя воспитанию детей до определенного возраста. Как пишет RT, это обращение он направил министру труда Антону Котякову.

Учитывая высокую важность поддержки института семьи и стимулирования демографической ситуации, прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной «заработной платы» для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста, — указал Милонов.

Парламентарий отметил активное обсуждение в обществе мер поддержки семей с детьми в последние годы. По его словам, во многих семьях возникает необходимость ухода за ребенком до пяти-шести лет, что вынуждает одного из супругов временно оставлять профессиональную деятельность. Такая ситуация приводит к значительному снижению семейных доходов.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Бессараб заявила о сложностях с реализацией инициативы по повышению детского прожиточного минимума. Парламентарий пояснила, что на соответствующие социальные выплаты в России уже предусмотрен лимитированный бюджет объемом 10 трлн рублей. С предложением об увеличении размера детского прожиточного минимума до этого выступил депутат Александр Аксененко. Он призвал повысить выплаты с текущих 17 201 рубля до 25 000 рублей.

соцподдержка
Виталий Милонов
Госдума
зарплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СКР назвали количество оставшихся жить в Судже человек
Стал известны необычные подробности райдера Успенской
Путин подписал указы о двух новых праздниках в России
Аэропорт Тамбова снял ограничения на работу
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства видеооткрыткой
В России появился новый праздник
Ученые предупредили россиян о новой мощнейшей вспышке на Солнце
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Жесткое столкновение двух грузовиков в Приангарье попало на видео
Россиянин искромсал жену ножом из-за предстоящего развода
Южная Корея поставила точку в создании собственного ядерного оружия
На Украине начали расследование после удара по плацу во время награждения
В России предложили ввести зарплату для родителей
Назван хоккеист, повторивший достижение Гретцки и Лемье в НХЛ
Россиян поздравили с Днем народного единства из космоса
Трамп откровенно рассказал о последствиях покушения
Перенесшего гипертонический криз митрополита УПЦ снова арестовали
Китай начал выпуск воздушных автомобилей
Евросоюз уличили в страхе признать победу Путина на Украине
«Гнилая ложь»: Зеленского обвинили во вранье о ситуации на фронте
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.