В России предложили ввести зарплату для родителей

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил ввести государственную выплату для родителей, полностью посвящающих себя воспитанию детей до определенного возраста. Как пишет RT, это обращение он направил министру труда Антону Котякову.

Учитывая высокую важность поддержки института семьи и стимулирования демографической ситуации, прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной «заработной платы» для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста, — указал Милонов.

Парламентарий отметил активное обсуждение в обществе мер поддержки семей с детьми в последние годы. По его словам, во многих семьях возникает необходимость ухода за ребенком до пяти-шести лет, что вынуждает одного из супругов временно оставлять профессиональную деятельность. Такая ситуация приводит к значительному снижению семейных доходов.

Ранее депутат Государственной думы Светлана Бессараб заявила о сложностях с реализацией инициативы по повышению детского прожиточного минимума. Парламентарий пояснила, что на соответствующие социальные выплаты в России уже предусмотрен лимитированный бюджет объемом 10 трлн рублей. С предложением об увеличении размера детского прожиточного минимума до этого выступил депутат Александр Аксененко. Он призвал повысить выплаты с текущих 17 201 рубля до 25 000 рублей.