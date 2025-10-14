Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 17:16

В Госдуме оценили идею увеличить детский прожиточный минимум

Депутат Бессараб: повысить детский прожиточный минимум будет сложно

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Инициативу об увеличении детского прожиточного минимума будет сложно реализовать, заявила «Москве 24» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она пояснила, что в России на соответствующие выплаты уже запланирован ограниченный бюджет в 10 трлн рублей.

На сегодняшний день его получают семьи, в которых воспитываются почти 11 млн детей. Размер же пособия составляет 50%, 75% или 100% от прожиточного минимума на ребенка, в зависимости от доходов семьи, — напомнила Бессараб.

С предложением повысить детский прожиточный минимум выступил депутат Госдумы Александр Аксененко. Он призвал увеличить выплаты с действующих 17 201 рубля до 25 тысяч рублей.

Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что примерно 7,3 млн работающих родителей с двумя и более детьми смогут получить семейную налоговую выплату в 2026 году. Государство выделит порядка 119 млрд рублей на выполнение этой задачи.

выплаты
дети
депутаты
соцподдержка
