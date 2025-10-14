Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 12:16

Россиянам рассказали, сколько родителей получат семейную налоговую выплату

Минтруд: семейную налоговую выплату получат более 7 млн работающих родителей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Примерно 7,3 млн работающих родителей с двумя и более детьми смогут получить семейную налоговую выплату в 2026 году, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Государство выделит порядка 119 млрд рублей на выполнение этой задачи. Трансляция заседания в Госдуме велась на официальном сайте нижней палаты парламента.

Начиная с 2026 года, запускается семейная налоговая выплата. Мы предполагаем, что ей воспользуются порядка 7,3 млн работающих родителей двух и более детей. Этой выплатой мы сможем дополнительно поддержать порядка 11 млн детей, растущих в семьях с работающими родителями, — отметил глава ведомства.

Перерасчет подоходного налога для семей составит 6%. Получить такую льготу смогут родители с двумя и более детьми, если их среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе. При этом имущество семьи должно соответствовать критериям, определенным Минтрудом, а сам заявитель не должен иметь задолженностей по алиментам.

Ранее зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что размер государственного пособия на погребение необходимо увеличить как минимум вдвое. По его словам, это связано со средними расходами на похороны по стране. Даже самые скромные церемонии обходятся россиянам в 25–30 тыс. рублей.

